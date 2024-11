Kako se maščevati za poraz? Treba se bo stepsti in zmagati

Sešlar je do avgusta lani navduševal v dresu Olimpije in si prislužil prestop v turški Eyupspor, od koder se je po enem letu kot posojen nogometaš vrnil na slovenske zelenice, kjer zdaj brani barve Celja. "Očitno sem moral res narediti to potezo. Vrnil sem se domov, da bom lahko storil korak ali dva naprej. Vpoklic v A reprezentanco potrjuje, da je bila ta odločitev pravilna. Prišel sem pripravljen, o minutaži pa bo odločal selektor. Na treningu moram dati svoj maksimum in se izkazati."

Cilj je jasen – zmaga proti Norveški

"Norvežani so zelo fizična ekipa, sploh v napadu ne komplicirajo in so zelo direktni. Z njimi bo treba telo na telo, saj so nas v teh segmentih v Oslu pojedli. Nič nimamo za izgubiti, tako da bomo skušali napasti zmago. Zavedamo se, da smo v napadu zelo nevarni, nas pa to ne sme zavesti, saj smo lahko hitro kaznovani," je o prihajajoči tekmi povedal Elšnik, ki je prav v Stožicah na klubskem nivoju že igral s Sešlarjem. Tudi on je podobnega mnenja: "Treba bo iti čvrsto v dvoboj in se z njimi stepsti. Če se bomo postavili tako, kot se znamo, mislim, da bo zmaga ostala v Sloveniji."