Kako se na svetovno prvenstvo uvrstiti s čim višjim porazom?

V skupini H se za prvi dve mesti borita Bosna in Hercegovina in Avstrija. Avstrijci trenutno zasedajo vrh skupine s 15 točkami, sledi BiH s 13 točkami. O drugem mestu in dodatnih kvalifikacijah pa sanjajo tudi v Romuniji, ki po šestih odigranih tekmah zaseda tretje mesto v skupini z 10 točkami, torej tremi točkami manj od BiH.

Ti dve reprezentanci se bosta v sedmem krogu skupinskega dela soočili v Zenici. Če BiH zmaga, si bo zagotovila mesto vsaj v dodatnih kvalifikacijah, v primeru zmage Romunije pa bosta BiH in Romunija v zadnji krog vstopili z enakim številom točk. Za zdaj ima BiH (13:5) boljšo gol razliko od Romunije (11:6).

Sanje Romunije o drugem mestu bi bile žive tudi v primeru remija z Bosanci, ki se bodo v zadnjem krogu srečali z Avstrijci. Na drugi strani se bo Romunija v zadnjem krogu doma soočila s San Marinom, ki bi v tem primeru bil zelo motiviran za visok poraz. Romunija bi namreč v primeru osvojitve drugega mesta v skupini in uvrstitve v dodatne kvalifikacije prav San Marinu prepustila svoje mesto v dodatnih kvalifikacijah prek Uefine Lige Narodov.