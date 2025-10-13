Kako se na svetovno prvenstvo uvrstiti s čim višjim porazom?

V skupini H se za prvi dve mesti borita Bosna in Hercegovina in Avstrija. Avstrijci trenutno zasedajo vrh skupine s 15 točkami, sledi BiH s 13 točkami. O drugem mestu in dodatnih kvalifikacijah pa sanjajo tudi v Romuniji, ki po šestih odigranih tekmah zaseda tretje mesto v skupini z 10 točkami, torej tremi točkami manj od BiH.
Ti dve reprezentanci se bosta v sedmem krogu skupinskega dela soočili v Zenici. Če BiH zmaga, si bo zagotovila mesto vsaj v dodatnih kvalifikacijah, v primeru zmage Romunije pa bosta BiH in Romunija v zadnji krog vstopili z enakim številom točk. Za zdaj ima BiH (13:5) boljšo gol razliko od Romunije (11:6).
Sanje Romunije o drugem mestu bi bile žive tudi v primeru remija z Bosanci, ki se bodo v zadnjem krogu srečali z Avstrijci. Na drugi strani se bo Romunija v zadnjem krogu doma soočila s San Marinom, ki bi v tem primeru bil zelo motiviran za visok poraz. Romunija bi namreč v primeru osvojitve drugega mesta v skupini in uvrstitve v dodatne kvalifikacije prav San Marinu prepustila svoje mesto v dodatnih kvalifikacijah prek Uefine Lige Narodov.
Na svetovno prvenstvo prihodnje leto se bo uvrstilo 12 reprezentanc, ki bodo zmagale kvalifikacijske skupine, dodatna štiri evropska mesta pa bodo razdeljena štirim reprezentancam, ki si bodo mesto zagotovile v dodatnih kvalifikacijah. 12 reprezentancam, ki so osvojile drugo mesto v kvalifikacijskih skupinah, se bodo pridružile še štiri reprezentance, ki so si mesto v dodatnih kvalifikacijah zagotovile prek Uefine Lige narodov.
V tem trenutku so vsi zmagovalci skupin iz skupine A v Ligi narodov tudi vodilni v svojih kvalifikacijskih skupinah, Češka, Anglija in Norveška iz skupine B v Ligi narodov trenutno zasedajo vsaj drugo mesto v svojih kvalifikacijskih skupinah, Wales pa je v svoji kvalifikacijski skupini J trenutno tretji s točko zaostanka za Belgijo. V isti skupini je trenutno vodilna Severna Makedonija, ki je zmagala v diviziji C Lige narodov. Jasno je torej, da bodo ali Valižani ali Makedonci prepustili svoje mesto v dodatnih kvalifikacijah prek Lige narodov.
Če se vsaj dve ekipi od Walesa, Romunije, Severne Makedonije, Švedske in Severne Irske uvrstita na prvi dve mesti v svojih kvalifikacijskih skupinah, se bo San Marino uvrstil v dodatne kvalifikacije prek Lige Narodov, saj so osvojili skupino 1 v diviziji D.
