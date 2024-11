Kako si je Buffon v boju z depresijo pomagal z umetnostjo

Po lastnih besedah je Gianluigi Buffon v tem času odkril slikarstvo, iz krize mu je tako pomagala tudi umetnost. "Šel sem v galerijo sodobne umetnosti v Torinu, tam je bila Chagallova razstava. Pred njegovim sprehodom sem ostal eno uro. Gre za preprosto sliko, na kateri se Marc Chagall in njegova žena Bella držita za roke, samo ona leti. Naslednji dan sem se vrnil na razstavo," je povedal svetovni prvak z azzurri iz leta 2006.

Buffon je najnižjo točko doživel leta 2003: "Prvenstvo se je začelo dobro, a po vzponu je prišel padec. Pred menoj se je odprla praznina. Začel sem slabo spati." Pred ligaškimi tekmami je doživljal panične napade. Njegov takratni trener Ivano Bordon mu je ponudil, da ga zamenja, a je Buffon to zavrnil: "Rekel sem si: Gigi, če tokrat ne boš igral, bo to precedens in ne boš mogel več igrati."