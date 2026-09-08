Maribor in Celja vračala domačine, Olimpija znova povprečno

Četverica Slovencev glavne okrepitve prvakov

Aktualne prvake iz Celja so po lanski sezoni zapustili trije nosilci: Žan Karničnik, Juanjo Nieto in Nikita Iosifov. Kljub temu je zasedba Vitorja Campelosa močnejša, kot je bila lani, kar je dokazala v evropskih kvalifikacijah, ko je za las ostala brez Lige prvakov, a bo za tolažbo prvič v zgodovini igrala Ligo Evropa.

Benjamin Verbič je dosegel ključen gol Celja za uvrstitev v play-off za Ligo prvakov. FOTO: David Valant

Med prihodi je najbolj odmevala vrnitev Benjamina Verbiča, ki je bil dolgo brez kluba. 32-letni reprezentant je takoj potrdil svoj "kultni" status v mestu ob Savinji, ko je bil junak zmage nad Araratom. Pijus Širvys je iz Maribora prišel kot zamenjava za Karničnika. Leonardo Koutris je zaostril konkurenco na levem bočnem položaju, Veton Tusha in Yaya Dukuly pa na krilnih pozicijah. Ko je postalo jasno, da bo Celje prvič igralo v Ligi Evropa, so na Stadion z'Dežele prišli še trije odmevni domači nogometaši. Reprezentančni napadalec Blaž Kramer in branilec Žan Žužek iz Turčije, iz Rusije pa je prišel nekdanji član Kopra Luka Vešner Tičić. Vsi trije bi morali predstavljati dodatno vrednost.

Blaž Kramer je pred podpisom za Celje igral za turški Konyaspor. FOTO: Profimedia

Zahovič vrnil preverjene vojake

Ko se je konec junija v Ljudski vrt vrnil športni direktor Zlatko Zahovič, je bilo jasno, da se v Mariboru obeta pestro poletje. Zahovič je nase hitro opozoril, ko je Celju ukradel morda celo najboljšega posameznika prve lige v zadnjih sezonah Žana Karničnika. Lani raztreseni obrambi po novem poveljuje izkušeni Miha Blažič, vrnila pa sta se tudi nekdanja najboljša strelca prvenstva Jan Mlakar in Luka Zahovič. Med odhodi je najbolj odmevalo slovo Jana Repasa, vendar izkušeni Claude Goncalves, prišel je iz poljske Legie, zaenkrat skrbi, da se manko slovenskega vezista še ne pozna. Za piko na i pestremu prestopnemu roku je v zaključku z Mariborom podpisal še Petar Stojanović.

Zlatko Zahovič je "domov" vrnil nekaj odmevnih imen slovenskega nogometa. FOTO: Luka Kotnik

Zvezdniški prihodi in dejstvo, da je Darku Milaniču uspelo prebuditi nekatere še lani povsem razglašene posameznike (denimo Cipota in Tshipambo), sta razlog, da je Maribor trenutno morda celo prvi favorit za naslov. Zato si prestopni rok pod Kalvarijo zasluži zelo visoko oceno.

Kaos v Stožicah se pozna tudi na okrepitvah

Povsem drugače je v Stožicah, kjer se je uprava kluba na čelu z Igorjem Barišićem znova uštela pri svojih pompoznih obljubah. Odhod Admirja Bristrića za približno dva milijona evrov v Leicester City je sicer nepričakovano napolnil klubsko blagajno, a kaj ko so okrepitve znova zelo vprašljive kakovosti.

Olimpija je s šestimi goli na osmih tekmah najmanj učinkovita prvoligaška ekipa. Od tega so zmaji polovico zadetkov dosegli v zadnjem krogu proti Brinju.

Napadalec Marvin Cuni je potreboval skoraj 700 minut za prvi zadetek, trener Jugoslav Trenčovski ga je po večnem derbiju označil celo za "obrambno špico". Tudi Federico Rose, Yayah Kallon, Luis Perea in Indrit Tuci si zaenkrat še ne zaslužijo naziva "okrepitve". Nekaj več je pokazal bočni branilec Kristjan Bendra. Eden redkih razlogov za zadovoljstvo med navijači zmajev pa je vrnitev Agustina Doffa, ki po koncu lanske sezone sprva ni podaljšal pogodbe.

Igralci, ki jih je pripeljal športni direktor Olimpije Necat Aygun, so zelo vprašljive kvalitete. FOTO: Damjan Žibert

Prevetritev terjala svoj davek, a kanarčki so zdaj ujeli pravi ritem

Koprčane so po drugem mestu v lanski sezoni številni videli v igri za naslov, a je šokanten izpad proti ferskemu nasprotniku v evropskih kvalifikacijah hitro umiril pričakovanja. Kanarčki tudi prvenstva niso začeli po željah, a so po osmih krogih le točko za vodilnim Mariborom. Tradicionalno je bilo v Kopru tudi to poletje ogromno prihodov in odhodov. Za ocenjevanje novincev bi potrebovali več časa. Je pa upravi kluba uspel velik podvig, ko so po skoraj letu predaha med aktivne vrnili Roberta Berića, ki je svojemu novemu klubu že na debiju prinesel zmago v Murski Soboti. Pri 35 letih lahko Berić v slovenskem nogometu še vedno ustvarja razliko. Od njegovega prihoda so Koprčani dobili vse tri tekme.

Koper je šokantno izpadel proti ferskemu Runaviku, a se je forma kanarčkov v zadnjih tednih močno dvignila navzgor. FOTO: Luka Kotnik

Jean-Pierre Longonda je posojen v Mantovo, če bo odigral zadostno število tekem, se bo samodejno aktivirala odkupna klavzula v višini 600 tisoč evrov. Se pa na Bonifiki verjetno tepejo po glavi, da je poveljnik obrambe Maj Mittendorfer pri 26 letih v Kazahstan odšel brez odškodnine.

Številni mediji so poročali, da si je Koper od Udineseja izposodil mladega Davida Pejičića, ki je lani igral za Maribor. Selitve na Bonifiki še niso uradno potrdili.

Valilnica talentov v Šiški se ne ustavlja

Podobno kot za Koper velja tudi za Bravo. Močno spremenjen kader je hitro izpadel iz Evrope. Iz Kiela posojeni Aldin Jakupović na desetih tekmah še ni stresel mreže nasprotnika. Jasno je, da bo trener Aleš Arnol potreboval še nekaj časa, da uigra številne prišleke. Med njimi je kar sedem tujcev, vendar nas zgodovina uči, da znajo v Šiški z njimi še kako dobro ravnati. Fallou Faye in Venuste Baboula sta po odlični lanski sezoni odšla v Slovan Liberec in napolnila klubsko blagajno, odmeval pa je tudi odhod Martina Pečarja. Lani prvi igralec Šiškarjev zdaj igra v drugi španski ligi, kjer je za Tenerife minuli konec tedna premierno začel v prvi postavi. Tik pred koncem prestopnega roka so Šiškarji ujeli še eno "veliko ribo", domov se je vrnil prekaljeni napadalec Milan Tučić.

Po odlični lanski sezoni je Bravo zapustilo kar nekaj nosilcev. FOTO: NK Bravo

V Kidričevem odprli denarnico

Aluminij je po zgodovinski lanski sezoni in zmagi v pokalu letos prvič nastopal v evropskih kvalifikacijah. Napadalni učinek Beharja Fete, ki se je vrnil v Maribor, je zaenkrat dobro nadomestil veteran prvoligaških zelenic Bede Osuji Amarachi, ki je že pri štirih zadetkih. Zanimiv je prestop hrvaškega bočnega branilca Anteja Bekavca, ki je prišel iz ukrajinskega prvoligaša Kryvbasa. Za 24-letnika so "šumarji" plačali 250 tisoč evrov, poroča Transfermarkt. V ponedeljek, na zadnji dan prestopnega roka, pa je trener Jura Arsića ostal brez enega od nosilcev igre na sredini igrišče. Maribor je s posoje predčasno poklical ganskega vezista Erica Taylorja. So pa v Kidričevem nato hitro ukrepali, saj so tik pred zdajci iz srbske Vojvodine pripeljali 21-letnega Marka Mladenovića. To je bila 14. in obenem zadnja okrepitev Aluminija.

Bede Amarachi Osuji je pred podpisom za Aluminij v prvi ligi igral za Koper in Gorico. FOTO: Luka Kotnik

Mura dobro začela, a zdaj je v težavah

Pestro poletje je tudi za Muro, ki je 400 tisočakov zaslužila z odhodom Kenana Kurtovića v Turčijo. Kasimpasa je napadalca posodila nazaj do konca sezone. V zameno za odškodnino, sicer precej manjšo, je klub zapustil tudi zdajšnji član Olimpije Federico Rose. Veliko so si Muraši obetali od izkušenega vratarja Adnana Golubovića, ki se je nesrečno poškodoval po vsega treh tekmah. Koliko časa bo manjkal, še ni znano. Štiri igralce je na Fazanerijo posodila Rijeka, med njimi ima doslej najvidnejšo vlogo Simon Butić, ki je na osmih tekmah dvakrat meril v polno. Zanimivo bo tudi spremljati, kako se bo razvijala kariera Florjana Jevšenaka, ki je lani pri Celju skrbel, da je bila kvota mladih nogometašev izpolnjena, grofi pa so ga do konca sezone posodili v Mursko Soboto.

Nal Lan Koren je hitro opozoril nase. Med strelci je bil že v prvem krogu proti Radomljam. FOTO: NZS

Koren opozarja v Grosuplju, Marsetič ekspresno v tujino

Po zgodovinski prvi uvrstitvi med prvoligaše so svoj kader pošteno prevetrili tudi v Grosupljem. Prišlo je 15 novincev, med katerimi sta poimensko najbolj izstopala nekdanja reprezentanta Jasmin Kurtič in Haris Vučkić. Zelo obetavno deluje Nal Lan Koren, ki je doslej sodeloval pri petih zadetkih (trikrat kot strelec, dvakrat kot asistent) in je začel vseh osem prvoligaških tekem. Hitro je nase opozoril tudi Enej Marsetič, ki je prišel iz Bistrice, odigral šest tekem in nato še v istem prestopnem roku odšel k Slovanu iz Liberca za 300 tisoč evrov.

Pogačar in Kusić v Italijo, okrepitve zaenkrat vprašljive

Šest novincev so pripeljali v Radomljah, kjer so ostali brez dolgoletnega motorja igre Andreja Pogačarja. 24-letni napadalni vezist se je v solzah poslovil od dolgoletnih soigralcev in se odpravil na jug Italije k drugoligašu iz Catanzara. V Italijo je v zameno za odškodnino odšel tudi 19-letni Luka Kusić, ki je podpisal za Bologno. Med novinci se veliko pričakuje od 23-letnega Saydouja Banguaraja. 188 centimetrov visoki napadalec bo skušal s svojo fizično prezenco poiskati rešitev za neučinkovitost mlinarjev.