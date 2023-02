Kako sta se na nadaljevanje prvoligaške sezone pripravljala večna rivala?

Tudi zato pri Olimpiji niso veliko trgovali. Prišle so tri okrepitve. Ivan Posavec iz Varaždina je povečal konkurenco na sredini igrišča. Za 19-letnega napadalca Admirja Bristrića , ki je prišel iz Rijeke, bodo Stožice prva odmevna preizkušnja v članski konkurenci. Do konca sezone pa je v Ljubljano posojeni 18-letni zadnji zvezni igralec Anes Krždalić , sicer član hrvaškega drugoligaša Kustosije. Stožice sta zapustila dva nogometaša: Almedin Ziljkić je odšel v Sarajevo, Ivan Lagundžić , ki ni veliko igral, pa je kariero nadaljeval pri Borcu iz Banja Luke.

Ko se je na začetku julija sredi enega najbolj vihravih obdobij v zgodovini kluba na klop zmajev usedel Albert Riera , si ljubljanski navijači verjetno niso niti predstavljali, da bodo prezimili v tako udobnem položaju. Olimpija si je s 15 zmagami in le dvema porazoma jeseni priigrala kar 13 točk naskoka in zdi se, da ji lahko le še popoln kolaps odnese prvi naslov po letu 2018.

Riera bi utegnil do začetka sezone dobiti še eno okrepitev, in sicer Cheicka Timiteja , ki se lahko pri 25 letih pohvali s 30 nastopi v elitnem francoskem prvenstvu. Od lanskega poletja, ko se je razšel z Vallencienesom, je prost nogometaš. Trenutno je v Ljubljani na preizkušnji, o usodi krilnega nogometaša, ki lahko po potrebi zaigra tudi povsem v konici, pa se Ljubljančani še niso odločili.

Odmevna vrnitev proti prvi ekipi poljskega prvenstva

Zmaji so v pripravah na nadaljevanje sezone, skladno z nogometno filozofijo trenerja Alberta Riere, odigrali manj pripravljalnih tekem od najbližjih zasledovalcev, skupaj le štiri. Prvi del zimskih priprav so opravili v Antaliji, kjer so se pomerili z vodilno ekipo kakovostnega poljskega prvenstva – RKS Rakow Czestochowa – in remizirali s 3:3. Za povratek po zaostanku z 0:2 so zadeli Pascal Estrada, Timi Max Elšnik in novinec Bristrić.

Po vrnitvi iz Turčije so Ljubljančani 10 dni trenirali v hrvaškem Medulinu, v tem času pa odigrali še dve tekmi. Najprej so minimalno ugnali NK Orient, pod edini gol se je podpisal že omenjeni Posavec. Zatem bi se morali pomeriti še z Rudešom, a so v taboru vodilne ekipe druge hrvaške lige dvoboj odpovedali zaradi težav z boleznimi. Vskočili so nogometaši Dekanov, ki so zmajem nudili dostojen odpor. Tudi tokrat je padel le en zadetek, za katerega je že v tretji minuti poskrbel Svit Sešlar.

Z osmimi goli najboljši strelec Olimpije v prvem delu sezone je bil znova na delu pred tremi dnevi, ko so se zmaji, čeprav o tem na svojih družbenih omrežjih sploh niso poročali, udarili še z velenjskim Rudarjem. Upravičili so vlogo favorita (2:1), poleg Sešlarja pa je zadel še Mario Kvesić.