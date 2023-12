Kako ustaviti Angela Di Mario? 'Ob prvi priložnosti omeni njegovo ženo'

"Če obstaja stvar, za katero mi je zelo žal, da sem jo naredil, zaradi katere bi se rad vrnil v preteklost in je ne bi ponovil, je bila to tekma proti Angelu Di Marii," je 38-letni nekdanji branilec Atletica iz Madrida, Chelseaja in Flamenga priznal v španski oddaji 'Charla Podcast'.

Brazilec se je z Argentincem soočil v mestnem derbiju med Realom in Atleticom leta 2010. Ker je igral na položaju levega bočnega branilca, je njegova glavna zadolžitev v obrambi bil prav Di Maria. V tistem času je njegov soigralec bil Sergio Aguero, ki je skupaj z Di Mario zastopal barve argentinske reprezentance. Želja po zmagi na mestnem obračunu je pri Agueru očitno bila tako močna, da je bil pripravljen Brazilcu izdati ključno skrivnost o svojem rojaku.