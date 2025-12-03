Svetli način
Nogomet

'Kakšen bi bil selektor, če ne bi sprejel odgovornosti?'

Ljubljana, 03. 12. 2025 09.12 | Posodobljeno pred 1 uro

Nogometna reprezentanca Slovenije ta hip nima selektorja. Tako bo še najmanj dva-tri mesece. Potem ko se je selektorju Matjažu Keku 30. novembra iztekla pogodba z NZS, se sodelovanje po sporazumnem dogovoru ne bo nadaljevalo. Kako se po slovesu po sedmih letih vodenja reprezentance počuti, je 64-letni Mariborčan razkril tudi hrvaškim medijem. Keka po slovesu od reprezentance sedaj še bolj povezujejo s prevzemom enega od hrvaških klubov ...

Matjaž Kek na klopi slovenske reprezentance
Matjaž Kek na klopi slovenske reprezentance FOTO: Sofascore.com

Matjaž Kek je sicer drugič na klop slovenske izbrane vrste sedel pred skoraj natanko sedmimi leti in jo vodil na 75 tekmah. Zabeležil je 32 zmag, 26 remijev in 17 porazov. Glavni uspeh reprezentance v tem obdobju je bila uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki je bilo lani v Nemčiji. Tam se je Slovenija po remijih proti Danski, Srbiji in Angliji v skupinskem delu prebila v izločilne boje, v osmini finala pa šele po izvajanju enajstmetrovk priznala premoč Portugalski. Da je pred leti na klop naše reprezentance sedel takoj po opravljenem delu pri Rijeki, ga je spomnil tudi novinar Sportskih novosti ... 

Matjaž Kek v času službovanja pri Rijeki.
Matjaž Kek v času službovanja pri Rijeki. FOTO: Ervin Čurlič

"Spomnim se, da sem po tekmi z Gorico na hitro govoril s predsednikom Damirjem Miškovićem in takoj sva se dogovorila, da prekinem pogodbo in mesto trenerja prepustim nekomu drugemu. Vesel sem bil, da je moj naslednik pri Rijeki naredil tako dobre rezultate. Vedno bom navijač kluba s Kvarnerja," je za SN poudaril sedaj že nekdanji slovenski selektor. 

"Vrhunec mojeg delovanja znotraj drugega mandata je gotovo preboj na EP. Sloveniji je to uspelo po 14 letih. Slovenija ni samo nastopila, temveč je tudi igrala pomembno vlogo," je nadaljeval Mariborčan in se spomnil grenkega izpada v osmini finala proti Portugalski. 

"Loterija penalov. Škoda za tisto. Bolelo je, a hkrati smo bili ponosni na opravljeno delo. Bili smo veseli, da smo združili nacijo. V Nemčiji je bilo zares veliko naših navijačev. Ponosni smo lahko na to," je dejal nekdanji strateg Rijeke, ki ga že lep čas povezujejo tako s klopjo Hajduka, kot tudi Dinama. 

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Damjan Žibert

"V času opravljanja funkcije selektorja nisem želel govorit z nikomer. Vem, da so me povezovali, toda ne bi bilo pošteno. Bom pa odslej še bolj podrobno spremljal hrvaški (klubski) nogomet. Gotovo bom odšel tudi na kakšno tekmo," za Sportske novosti opbljublja Kek, ki poudarja, da se je z vodstvom NZS hitro dogovoril o sporazumni prekinitvi sodelovanja. "Po nastopu na velikem tekmovanju je sledilo tisto, kar se je v Sloiveniji že zgodilo - padec. Naša baza je takšna kakršna je, tako da je prišlo do slabših rezultatov. In kakšen bi bil selektor in človek, če ne bi sprejel odgovornosti?" se je vprašal Kek. 

Nazadnje je Kek svoje varovance vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi prihodnje leto. Slovenija je po šestih tekmah proti Švici, Kosovu in Švedski brez zmage in s štirimi remiji končala na tretjem mestu skupine, v oči pa je bodla tudi neučinkovitost z le tremi doseženimi goli. 

"Je realno, da se Slovenija uvršča na velika tekmovanja na vsake dve leti? To je vprašanje za vse. Seveda sem želel več od tretjega mesta v skupini in prav moje razočaranje je botrovalo k temu, da nisem želel podpisati nove pogodbe. Kratek je bil sestanek z vodstvom, hitro smo se sporazumno dogovorili, sedaj pa sem naenkrat največji navijač slovenske reprezentance," je pogovor za SN sklenil Matjaž Kek. "Nasledniku, ki bo sedel na to občutljivo trenersko mesto, želim vse dobro."

Matjaž Kek na zadnjem večnem derbiju lanske sezone.
Matjaž Kek na zadnjem večnem derbiju lanske sezone. FOTO: Damjan Žibert

V prvem "mandatu" na slovenski klopi je med januarjem 2007 in oktobrom 2011 Kek Slovenijo vodil še na 49 tekmah ter se podpisal pod 20 zmag, 20 porazov in devet neodločenih izidov. Tudi ob prvem vodenju reprezentance se je Kek s svojimi varovanci uvrstil na veliko tekmovanje, in sicer na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Tam je bila izbrana vrsta tik pred uvrstitvijo v izločilne boje, a je naposled v zadnjih minutah skupinskega dela ostala brez mesta med najboljšimi 16.

Kek je po koncu igralske kariere leta 1999 pečat pustil tudi v klubskem nogometu, kjer je pet let in pol uspešno vodil Rijeko. V dveh različnih obdobjih je bil tudi trener Maribora in za kratko tudi Al-Itihada.

