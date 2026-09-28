Drama v Zagrebu: navijači besni, oglasil se je tudi premier Plenković

Po dobrih dveh mesecih izbiranja so vendarle prišli do načrta, ki je bil komisiji najbolj všeč. Na žalost vseh vpletenih pa navijači niso delili mnenja žirantov in so zelo javno izpostavili svoje nestrinjanje z njihovim novim domom. Stadion se v osnovi seveda gradi za navijače, zato je njihov "blagoslov" nujen za začetek gradnje. Ker do njega več kot očitno ni prišlo, zdaj obstaja zelo realna možnost, da bo hrvaška vlada natečaj celo izničila.

Maksimir je nujno potreben prenove. Surovo dejstvo, ki že več let kot senca bedi nad hrvaškim nogometom. Kultno domovanje najuspešnejšega nogometnega kluba naših južnih sosedov, zagrebškega Dinama, enostavno ne ustreza niti minimalnim pogojem, ki bi jih tako velika športna institucija morala izpolnjevati. Zato je Dinamo skupaj z Mestno občino Zagreb in hrvaško vlado odprl natečaj za podobo prenovljenega Maksimirja.

V javnosti je moral veliko večino navijaškega gneva sprejeti predsednik Dinama Zvonimir Boban, ki je kot edini predstavnik zagrebškega velikana nagovoril vse navijače svojega kluba: "Ker sem samo kaplja v modrem oceanu, nimam pravice, da se ne bi vsak dan boril za vaše sanje in želje. Enako velja za vse zaposlene v klubu. Verjamem, da bosta investitorja, Mestna občina Zagreb in Vlada Republike Hrvaške, skupaj s komisijo našla najboljšo pot, da se vse vaše zahteve izpolnijo," je "svoje" navijače nagovorila legenda hrvaškega nogometa.

Zadevo pa je dodatno razburkala izjava hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića, ki je namignil, da bi znala vlada rezultate natečaja celo izničiti: "Spoštujem stroko, vendar sem mnenja, da moramo čim prej poiskati morebitne pravne razloge, da se natečaj izniči. Menim, da bi bila to najboljša možna rešitev, kar se tiče mene in večine ljudi v vladi. Drugi in pozitivnejši natečaj bi lahko privedel do dolgoročne rešitve, s katero bi bili zadovoljni tako navijači kot tudi nogometna stroka. Stadiona ne bomo začeli graditi vsaj še leto dni, moramo najti kakovostno rešitev," je bil jasen hrvaški premier.