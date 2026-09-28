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Nogomet

Drama v Zagrebu: navijači besni, oglasil se je tudi premier Plenković

Zagreb, 28. 09. 2026 19.05 pred 43 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
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Ko je bil pred slabim tednom dni obelodanjen projekt prenove Maksimirja, je bilo hitro jasno, da bodo navijači zagrebškega Dinama vse prej kot ravnodušno pospremili sicer izredno pomembno spremembo njihovega nogometnega domovanja. Podobo, ki je zmagala na zloglasnem natečaju, je nedavno kritiziral tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković.

Nova podoba Maksimirja
Nova podoba Maksimirja
FOTO: Net.hr

Maksimir je nujno potreben prenove. Surovo dejstvo, ki že več let kot senca bedi nad hrvaškim nogometom. Kultno domovanje najuspešnejšega nogometnega kluba naših južnih sosedov, zagrebškega Dinama, enostavno ne ustreza niti minimalnim pogojem, ki bi jih tako velika športna institucija morala izpolnjevati. Zato je Dinamo skupaj z Mestno občino Zagreb in hrvaško vlado odprl natečaj za podobo prenovljenega Maksimirja.

Po dobrih dveh mesecih izbiranja so vendarle prišli do načrta, ki je bil komisiji najbolj všeč. Na žalost vseh vpletenih pa navijači niso delili mnenja žirantov in so zelo javno izpostavili svoje nestrinjanje z njihovim novim domom. Stadion se v osnovi seveda gradi za navijače, zato je njihov "blagoslov" nujen za začetek gradnje. Ker do njega več kot očitno ni prišlo, zdaj obstaja zelo realna možnost, da bo hrvaška vlada natečaj celo izničila.

Hrvaški premier Andrej Plenković
Hrvaški premier Andrej Plenković
FOTO: Aljoša Kravanja

V javnosti je moral veliko večino navijaškega gneva sprejeti predsednik Dinama Zvonimir Boban, ki je kot edini predstavnik zagrebškega velikana nagovoril vse navijače svojega kluba: "Ker sem samo kaplja v modrem oceanu, nimam pravice, da se ne bi vsak dan boril za vaše sanje in želje. Enako velja za vse zaposlene v klubu. Verjamem, da bosta investitorja, Mestna občina Zagreb in Vlada Republike Hrvaške, skupaj s komisijo našla najboljšo pot, da se vse vaše zahteve izpolnijo," je "svoje" navijače nagovorila legenda hrvaškega nogometa.

Zadevo pa je dodatno razburkala izjava hrvaškega predsednika vlade Andreja Plenkovića, ki je namignil, da bi znala vlada rezultate natečaja celo izničiti: "Spoštujem stroko, vendar sem mnenja, da moramo čim prej poiskati morebitne pravne razloge, da se natečaj izniči. Menim, da bi bila to najboljša možna rešitev, kar se tiče mene in večine ljudi v vladi. Drugi in pozitivnejši natečaj bi lahko privedel do dolgoročne rešitve, s katero bi bili zadovoljni tako navijači kot tudi nogometna stroka. Stadiona ne bomo začeli graditi vsaj še leto dni, moramo najti kakovostno rešitev," je bil jasen hrvaški premier.

Nova podoba Maksimirja
Nova podoba Maksimirja
FOTO: X
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maksimir dinamo zagreb zvonimir boban andrej plenković

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Uporabnik1935308
28. 09. 2026 19.48
Ne dolgo nazaj ste se spotikali ob Stožice. Sram naj vas bo hrvatarji
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0 0
Sirhakel77
28. 09. 2026 19.31
Hehe, sem videl tale predstavljeni "arhitektonski čudež" v Zagrebu, ki naj bi mimogrede stal 200M.... Kar se mene tiče bom rekel po Hrvaško, "Pa jeste vi normalni..." :)
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