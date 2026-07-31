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Nogomet

Kakšen bo Maribor proti Celju? 'Pameten, odgovoren, srčen'

Maribor, 31. 07. 2026 13.48 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Maribor - Charlton

Vodilno moštvo slovenskega prvenstva v soboto čaka štajerski derbi v mestu grofov. "Verjamem, da bodo fantje dobri v vseh pogledih," je pred tekmo povedal mariborski trener Darko Milanič, ki se je dotaknil tudi načrtov Fife o prodaji deleža svetovnega prvenstva.

Na stadionu pod Kalvarijo še vedno obžalujejo izgubljeni točki z uvodnega obračuna sezone v Kidričevem, kljub temu pa je ozračje po prepričljivi zmagi proti Brinju in pred tekmo v Celju pozitivno. "Pred nami je zahtevno srečanje proti prvaku," je uvodoma dejal trener Darko Milanič, vratar Ažbe Jug pa dodal, da priprave na štajerski derbi potekajo odlično: "Malo je vroče, ampak bomo potrpeli. Veseli nas, da se vračajo tisti, ki so bili poškodovani."

Darko Milanič
Darko Milanič
FOTO: Luka Kotnik

Minuli konec tedna se je po odpravljenih težavah na zelenice vrnil Jan Mlakar, proti grofom pa bi utegnil zaigrati tudi Žan Karničnik, ki je pred prihodom v Maribor tri leta in pol nosil celjski dres. "Oddelal je nogometni trening in bil z nami na igrišču. Treningi na staro poškodbo niso vplivali negativno, tako da bo v kadru," je o slovenskem reprezentančnem branilcu povedal mariborski trener.

Slednji poudarja, da je kljub zahtevnemu razporedu osredotočen le na tekmo proti Celju, ki je boljši tekmec, kot sta bila prva dva. "Zelo me zanima, kako se bomo pokazali. Verjamem, da bodo fantje dobri v vseh pogledih. Verjamem, da bomo trdi, odgovorni, igrali s srcem in s pametjo ter to vse dali v neko celoto, ki je potrebna, ko igraš proti zelo dobremu moštvu," je svoje misli pred sobotno tekmo strnil mariborski trener.

Milanič je v nadaljevanju spregovoril tudi o namerah Fife, ki trenutno pretresajo nogometni svet. "Malce sem že v letih, tako da morda nisem pravi naslov, da o tem dajem mnenje. Ampak zelo na hitro lahko rečem, da mi to niti slučajno ni všeč," je zaključil 58-letni strokovnjak.

Maribor po sobotnem gostovanju v Celju čaka domača tekma proti Kopru, peti krog pa prinaša večni derbi v Stožicah.

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