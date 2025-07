Kakšen debi Ane Milović v dresu prvakinj: Avstrijkam zabila hat-trick

Murašice so srečanje začele v postavi: Nemet, Paneska, Vindišar, Kos L., Rakovec, Karič-Šoštarič, Dolinar, Dasović-Ravnik, Kolbl, Malakhova in Milović. V drugem polčasu so v igro vstopile še Hrga, Vilčnik, Truntič, Serec, Jakšič, Cvetkovič in Horvat.

Ana Milović že ob debiju opozorila nase

Ana Milović (letnik 2001) si je v Sloveniji v dresu ŽNK Olimpija prislužila sloves ene najbolj učinkovitih napadalk v zadnjih letih. V dresu Olimpije je tako v 114 tekmah zabila kar 277 zadetkov. V štirih zaporednih sezonah, od 2019/20 do 2022/23, je bila najboljša strelka prvenstva, najbolj impresivna je bila sezona 2021/22, ko se je podpisala kar pod 66 zadetkov. V zadnji sezoni je nosila dres Slavie iz Prage, danes pa je zaključila svoj prestop v Fazanerijo. Ana Milović je tudi redna reprezentantka Slovenije, za katero je doslej zbrala 32 nastopov. Že na prvi uradni tekmi v črno-belem dresu pa je 24-letna Kamničanka dosegla klasični hat-trick in napovedala, da bo velika okrepitev za aktualne prvakinje.

Izid, pripravljalna tekma:

SK Sturm Graz - ŽNK Mura Nona 3:3 (1:1)

Strelka: 3x Ana Milović