Kakšen komercialni vpliv ima Lionel Messi na PSG?

Prva sezona, ki jo je Lionel Messi preživel v dresu Parižanov, je izgledala nekako tako, kot je videti na zgornji fotografiji. Menjava okolja, velika pričakovanja in povsem nov nogometni svet argentinskemu zvezdniku niso bili naklonjeni. Trenutek, ki je zamajal nogometno tržnico, zagotovo eden izmed večjih mejnikov v tem športu, ko se je pojavila novica, da Messi ne bo več igralec Barcelone, po tem ni minilo dolgo, ko so mu bogati Parižani ponudili mesto v njihovi slačilnici. Če prištejemo še dejtvo, da je v francoskem moštvu njegov dober prijatelj in bivši soigralec pri Barceloni Neymar, so se dvomi o prestopu razblinili še tistim, ki v to niso verjeli. Ko so bile formalne podrobnosti urejene, se je od Argentinca pričakovalo, da bo na igrišču blestel, tako kot je to počel v katalonski prestolnici. Na papirju se je vse zdelo sanjsko, že misel na to, da bo zaigral skupaj z Brazilcem ter Kylianom Mbappejem, je bila vznemirljiva. Toda realnost se je izkazala za nekaj povsem drugega. Načrti katarskega moštva se niso povsem izšli. Messi se je le s težavo ustalil v novem okolju. Tisto legendarno partnerstvo med tremi nogometaši pa v resnici nikdar ni povsem zaživelo.