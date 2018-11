Iličić igralec meseca v Serie A: Bal sem se zaspati, ker sem mislil, da se ne bom zbudil

Slovenski nogometaš Josip Iličić si je prislužil omenjeni naziv, ki ga dodeljuje spletni portal WhoScored.com. Za to so zaslužne naslednje številke: trije zadetki, podaja in strel ob avtogolu Parme. V intervjuju za Corriere delo Sport je pojasnil, da je zaradi bolezni preživljal pekel in da se je celo bal zaspati. "Kar se je zgodilo Davideju Astoriju (nekdanji soigralec in kapetan Fiorentine je zaspal med spanjem zaradi zastoja srca), mi je povzročalo preglavice. Več dni sem trpel. Bila je grozna tragedija, ki mi ni pustila spati. In ko sem zbolel, sem se bal, da bi se mi zgodilo enako. Mislil sem si, kaj pa če se jutri ne zbudim. In ne bom več videl družine. Bili so časi, ko sem se bal iti v posteljo in zaspati. Na svoji koži sem razumel, da nogomet ni vse v življenju," je s solzami v očeh razlagal slovenski reprezentant Josip Iličić. Ta je zaradi bakterije, ki je v njegovo telo prišla skozi dlesen, ko je imel težave z modrostnimi zobmi, moral izpustiti celotne priprave Atalante. K sreči se je bakterija zaustavila v bezgavkah, kar mu je omogočilo, da se je vrnil že na oktobrskih tekmah.

Pa je zaradi težke bolezni zdaj drugačna oseba? "Recimo, da zdaj gledam na stvari drugače. Živim vsako minuto in sekundo, ki jo imam na voljo z družino. Zame je pomembno, da sem lahko z mojima otrokoma, ženo in mamo, saj je življenje kratko. Svoje delo opravim na igrišču, nato pa se vrnem domov, saj si svoje ljubljene vedno želim ob sebi," je še pojasnil v pogovoru za italijanski časnik.