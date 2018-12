Griezmannu pripravili sponzorski avto, a nanj napačno zapisali njegov priimek

Takšni in drugačni promocijski dogodki so ’nujno zlo’ svetovno znanih športnikov. Nogometaš madridskega Atletica si zadnjega ne bo ohranil v najlepšem spominu. Potem ko so mu v sodelovanju s klubom pripravili sponzorsko vozilo hyundai, so nanj narobe zapisali njegov priimek. To Francozu ni bilo prav nič všeč.

Sicer se je napadalec Atletica smejal, a mu napaka ni bila všeč. Še več: ob pogovoru z voditeljem dogodka je organizatorja celo vprašal, kako mu je uspelo izpustiti črko 'n' iz njegove priimka. V šali je dejal, da bo prireditev zapustil brez avtomobila.