Kakšna bo usoda Eriksena? Se bo kot prosti igralec preselil v Juventus?

Trener londonskega kluba Mauricio Pochettino je Eriksena v prvem krogu angleškega prvenstva posadil na klop za rezervne igralce, igra Tottenhama pa brez najbolj kreativnega igralca ni imela ne repa ne glave. Ko ga je v 64. minuti vendarle poslal na igrišče, se je začel Tottenhamov preobrat, z golom novinca Tanguyja Ndombeleja in dvema zadetkoma Harryja Kanea pa so, sicer težje kot pričakovano, lanski finalisti Lige prvakov le vknjižili prve tri točke v sezoni.

Christian Eriksen je v vsaki izmed zadnjih štirih sezon za Tottenham dosegel dvomestno število zadetkov in podaj za gol. Če je pri nizozemskem Ajaxu veljal za še enega v vrsti izvrstnih nogometašev z veliko potenciala, se je v zadnjih sezonah pri Tottenhamu prelevil v enega izmed najboljših napadalnih vezistov na svetu. Zato tudi ne čudi podatek, da so si ga letos poleti v svoje vrste želeli zvabiti največji klubi. Tudi Eriksen sam je v enem izmed intervjujev namignil, da bi si želel novega izziva. A tako želenega prestopa (za zdaj) še ni doživel. Pri njegovemu najresnejšemu snubcu, madridskemu Realu , še vedno bijejo "notranjo bitko", saj si predsednik belega baleta Florentino Perez želi Eriksena, trener Zinedine Zidane pa bi v svoji ekipi raje videl rojaka Paula Pogbaja . Ko je postalo jasno, da Paula Dybale ne bo na Old Trafford, so se za kratek čas za 27-letnega Danca močno ogreli pri rdečih vragih, a je bilo njihovo zanimanje zgolj površinsko.

Pogodba do junija, kaj pa naprej?

V zadnjih dneh pa so se v Italiji pojavile špekulacije, da naj bi se za Eriksena močno ogreli tudi pri Juventusu, a so njihovi načrti bolj širokopotezni. Ker Juventus ne želi odšteti 100 milijonov evrov, kolikor zanj zahteva izjemno trmasti pogajalec Daniel Levy, si bodo pri stari dami prizadevali ponoviti stare uspehe. Ker Eriksena s Tottenhamom pogodba veže zgolj do konca junija prihodnje leto, bi se kaj lahko zgodilo, da bi se letošnjima "zastonj igralcema" Adrienu Rabiotuin Aaronu Ramseyju pridružil še Eriksen. Juventus bi se lahko z igralcem začel pogajati že z začetkom zimskega prestopnega roka, ki se prične 1. januarja. A pri Tottenhamu se ne bodo tako zlahka predali. Svojemu najboljšemu igralcu zadnjih sezon (poleg Kanea) so namreč že ponudili novo štiriletno pogodbo, ki bi mu krepko izboljšala tedensko plačo. Ta bi iz "borih" 90 tisoč evrov na teden poskočila na 220.000 evrov. Eriksen si po neuspelem prestopnem roku zdaj želi ostati pri klubu, ki ga je izstrelil na svetovno sceno, zadovoljen naj bi tudi bil s ponujeno povišico, a pod pogojem, da višina odkupne klavzule ne znaša več kot 70 milijonov evrov.