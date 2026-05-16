Nogomet

Kakšna drama na Škotskem: Celtic v izdihljajih razblinil sanje Heartsa

Glasgow, 16. 05. 2026 16.26 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Navijači Celtica slavijo 56. naslov

Škotsko državno prvenstvo je letos postreglo z eno najbolj dramatičnih sezon v zadnjem obdobju. Na zadnji tekmi sta se udarila Celtic in Hearts, ki je skorajda končal 40-letno prevlado dveh nogometnih velikanov v državi. V izdihljajih srečanja so do zmage s 3:1 vendarle prišli Kelti, ki so tako vpisali še svoj 56. naslov. Na zelenico kultnega Celtic Parka je vdrlo na tisoče navdušenih navijačev.

Celtic - Hearts
FOTO: Profimedia

Nikjer v nogometnem svetu ni tako močnega duopola kot na Škotskem, kjer že od nekdaj vladata Glasgow Rangers in Celtic. Kot zadnjemu je naslov obema velikanoma uspelo izmakniti Aberdeenu, ki je slavil v sezoni 1984/85 pod taktirko enega največjih trenerjev vseh časov Sira Alexa Fergusona. Od takrat nobenemu ni uspelo presekati modro-zelene nadvlade. Letos so bili izredno blizu nogometaši Heartsa, ki so v zadnji krog krenili s točko prednosti pred nekdanjimi evropskimi prvaki.

Danes so v škotsko nogometno prestolnico prišli z jasnim ciljem: izogniti se porazu za vsako ceno. Ekipa iz Edinburgha je na odločilni tekmi celo povedla, v 43. minuti jim je tako želeno vodstvo prinesel Lawrence Shankland. Domači so udarec vrnili v izdihljajih prve polovice igre, ko je po novi enajstmetrovki izenačil Arne Engels. Neodločen izid je varovancem Dereka McInnesa še vedno ustrezal, saj jih je vodil do končne slave. V 87. minuti je sanje gostov razblinil eden od domačih nosilcev igre Daizen Maeda, ki je povzročil pravi nogometni potres v Glasgowu. Ob obupanem napadu na izenačenje, ki ga je Hearts sprožil v zadnjih minutah, je v deveti minuti sodnikovega dodatka njihovo usodo zapečatil Callum Osmand, ki je potrdil 56. državno zvezdico.

Kot je navada v številnih otoških mestih, je tudi tokrat na zelenico Celtic Parka vdrlo na tisoče navdušenih domačih navijačev, ki vsak osvojen naslov proslavijo, kot da je prvi. Z današnjim zmagoslavjem so prevzeli primat najuspešnejšega kluba v škotski ligi. Rangers ima na svojem računu 55 osvojenih naslovov, Celtic zdaj 56.

