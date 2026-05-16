Kakšna drama na Škotskem: Celtic v izdihljajih razblinil sanje Heartsa

Nikjer v nogometnem svetu ni tako močnega duopola kot na Škotskem, kjer že od nekdaj vladata Glasgow Rangers in Celtic. Kot zadnjemu je naslov obema velikanoma uspelo izmakniti Aberdeenu, ki je slavil v sezoni 1984/85 pod taktirko enega največjih trenerjev vseh časov Sira Alexa Fergusona. Od takrat nobenemu ni uspelo presekati modro-zelene nadvlade. Letos so bili izredno blizu nogometaši Heartsa, ki so v zadnji krog krenili s točko prednosti pred nekdanjimi evropskimi prvaki.

Danes so v škotsko nogometno prestolnico prišli z jasnim ciljem: izogniti se porazu za vsako ceno. Ekipa iz Edinburgha je na odločilni tekmi celo povedla, v 43. minuti jim je tako želeno vodstvo prinesel Lawrence Shankland. Domači so udarec vrnili v izdihljajih prve polovice igre, ko je po novi enajstmetrovki izenačil Arne Engels. Neodločen izid je varovancem Dereka McInnesa še vedno ustrezal, saj jih je vodil do končne slave. V 87. minuti je sanje gostov razblinil eden od domačih nosilcev igre Daizen Maeda, ki je povzročil pravi nogometni potres v Glasgowu. Ob obupanem napadu na izenačenje, ki ga je Hearts sprožil v zadnjih minutah, je v deveti minuti sodnikovega dodatka njihovo usodo zapečatil Callum Osmand, ki je potrdil 56. državno zvezdico.