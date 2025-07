Aluminij slavil ob povratku v prvo ligo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po nastopih Celja, Kopra in Olimpije v evropskih tekmovanjih sta domači klubsko sezono z uvodno tekmo novega prvenstva na praznem domžalskem stadionu ob Kamniški Bistrici odprla Kalcer Radomlje in povratnik v elito Aluminij iz Kidričevega.

Gostitelji so v peti zaporedni sezoni med elito prvič zaigrali pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega, obe ekipi pa tudi v dokaj spremenjeni igralski zasedbi. Gostje so zadeli v četrti minuti, ko je Nal Lan Koren izkoristil grobo napako domače obrambe po visoki podaji v kazenski prostor, ponovljen posnetek pa je pokazal, da je pri tem igral tudi z roko in izid se ni spremenil.

Domači so imeli nato več od igre in povedli v 19. minuti, ko je Filip Kosi po podaji Dejana Jokića s kota nekoliko nesrečno odbil žogo v lastno mrežo. V 37. minuti je podajo Vokića s prostega strela na desni strani lepo izkoristil Enej Klampfer, žoga pa je po strelu z glavo zletela nevarno mimo desne vratnice Aluminijevega gola. Gostje, brez priložnosti, so izenačili v sodnikovem podaljšku, ko je Nino Kukovec po nepotrebnem v nenevarni situaciji v kazenskem prostoru potegnil za dres Zeljkoviča, prejel drugi rumeni karton, Emir Saitoski pa je zanesljivo izvedel enajstmetrovko.