Remi med Radomljami in Bravom

Potem ko sta ekipi tekmo začeli kar zadržano, v prvih 14 minutah priložnosti ni bilo, pa so Ljubljančani povedli v 15. minuti. Takrat je Matic Ivanšek prodrl malce po levi strani, žogo podal pred gol, tam pa jo je pred Milanom Tučićem v lastno mrežo pospravil Nino Vukasović . V 21. minuti je Bravo znova zadel, a je bil pred tem Victor Gidado v nedovoljenem položaju, tako da je ostalo pri 1:0. V 35. minuti so Radomljani izpeljali prvo pravo akcijo, ki jo je s strelom končal Matej Malenšek, vendar ni ogrozil Matije Orbanića , ki pa je moral posredovati ob koncu polčasa po poskusu Nina Kukovca malce z desne strani. Bližje zadetku pa je bil Tučić na drugi strani, ko je v 42. minuti zadel vratnico.

V uvodu drugega polčasa so bili odločnejši Radomljani, imeli nekaj polpriložnosti, do izenačenja pa so prišli v 77. minuti, ko je s 17 metrov natančno meril Kukovec. Večina polčasa je sicer minila brez posebnih razburjenj, so pa Radomljani bili bolj napadalno usmerjeni, Moses Barnabas je v 80. minuti še enkrat poskusil, a je žoga končala v Orbanićevem naročju.

Vratar Brava je na začetku sodniškega dodatka šel precej ven iz svojega kazenskega prostora, kar je po odvzeti žogi opazil Aleksandar Vučenović, a s strelom z velike razdalje zgrešil cilj. V 93. minuti pa je Bravo spet zadel prek Gašperja Trdina, a je bil pred tem Lan Štravs v nedovoljenem položaju.

Izid, 7. krog:

Kalcer Radomlje - Bravo 1:1 (0:1)

Kukovec 77.; Vukasović 15./ag