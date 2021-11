Kalcer Radomlje izgubili proti Domžalam, Aluminij boljši od Tabora Sežane

Lokalni obračun Radomelj in Domžal so v deževnem vremenu dobile slednje, čeprav so pogrešale kar nekaj nogometašev, vključno s poškodovanimi Arnelom Jakupovićem, Tilnom Klemenčičem, Matejem Podlogarjem, Benjaminom Markušem, Markom Martinovićem, Ranaldom Biggsom, Denisom Adamovom in Klemnom Mihelakom. Domžale so tako še šesto zaporedno tekmo končale neporažene in so se vsaj začasno povzpele na peto mesto, Radomlje, ki so pogrešale kaznovane Roka Jazbeca, Matea Mužeka in Marka Žulja, pa so po desetem porazu ostale na predzadnjem mestu.

Radomljani so odločno začeli, Andrej Pogačar je že v tretji minuti za malo zgrešil cilj. Pozneje so terensko pobudo imeli Domžalčani, ki so do najlepše priložnosti dotlej prišli v 30. minuti, ko je streljal Slobodan Vuk z glavo, izkazal pa se je Emil Velić. Na obeh straneh je bilo sicer še nekaj nenatančnih strelov na težkem in razmočenem igrišču.