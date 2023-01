Kamera na prsih nogometašev – prihodnost prenosov nogometnih tekem?

Na videz povsem običajna prijateljska tekma, ki se je s 3:1 končala v prid domače Sparte iz Prage, je na družbenih omrežij požela veliko pozornosti. Spartin krilni napadalec Lukaš Haraslin je namreč na prsih nosil majhno športno kamero in poskrbel za zanimive kadre. Med drugim je 26-letni Slovak že v osmi minuti srečanja zadel za 2:0 in poskrbel še za toliko bolj zanimive kadre.

Nekateri so se na družbenih omrežjih celo začeli spraševati, zakaj to ni stalna praksa nogometnih tekem in začeli pozivati Uefo in Fifo, naj resno razmislita o uvedbi takšnih kamer.

Haraslin pa ni edini, ki je na prijateljski tekmi češkega prvoligaša in nemškega drugoligaša na prsih nosil kamero. Tudi glavni sodnik srečanja je bil opremljen s t. i. goprojko in s tem ponudil unikaten pogled na dogajanje na zelenici.