Kamere ujele strmoglavljenje helikopterja, v katerem je bil predsednik Leicester Cityja

Kot trdijo očividci naj bi pilot Eric Swaffer doumel, da je s helikopterjem nekaj narobe, zato se je trudil poiskati mesto, kjer strmoglavljenje ne bi prineslo dodatnih smrtnih žrtev.

Policisti so sicer začeli z preiskavo in v roke dobili zapisovalnik podatkov med letom, do konca tedna pa naj bi že bilo jasno, kaj je botrovalo nesreči helikopterja lastnika Leicester Cityja Vichaia Srivaddhanaprabhe. Poleg njega so bili na krovu še pilot Eric Swaffer in kopilotka, njegova partnerica,Izabela Lechowicz, tesna sodelavka Vichaia Srivaddhanaprabhe, nekdanja 1. spremljevalka Miss Universe Tajske 2005, Nusara Suknamaiin desna roka predsednika Kaveporn Punpare.

Po Forbesovi lestvici je bilo premoženje predsednika Leicester Cityja ocenjeno na dobre 4 milijarde evrov.