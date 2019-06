Kamerunke grozile s prekinitvijo tekme, sodnica nato v njihov prid dvakrat ignorirala VAR

Nogometašice Kameruna so bile, ko je VAR (pred nedosojeno enajstmetrovko in rdečim kartonom) dvakrat "dosodil" v njihovo škodo, pripravljene tekmo predčasno prekiniti in oditi s terena. Veliki ekran na stadionu je namreč razkril, da je bila ena izmed angleških nogometašic v začetku akcije pri prvem zadetku v pasivnem prepovedanem položaju, kar je razburilo Kamerunke, ki so bile prepričane, da je stranska sodnica dvignila svojo zastavico. Kasneje je VAR razveljavil še izenačujoči zadetek kamerunskih reprezentantk in mera je bila polna. Solze, jeza, prekinitev tekme, novi protesti pri sodnici. FIFA je sodnici zagotovila neomajno podporo v preiskavi, ki je bila sprožena po tekmi, njeno delo pa označilo z oceno "dobro", saj je preprečila, da bi se tekma začela odvijati v smer, kjer bi sodnica izgubila nadzor nad tekmo.