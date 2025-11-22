"Kamorkoli pridem, ozračje postane napeto", Bielsa znova brez dlake na jeziku

Reprezentanca ZDA je Urugvaju v sredo odčitala nogometno lekcijo. Mauricio Pochettino je taktično deklasiral svojega rojaka na nasprotni klopi in Američani so zmagali s kar 5:1. Marcelo Bielsa na tekmi sicer ni mogel računati na kapetana Federica Valverdeja in kaznovanega Darwina Nuneza, a to seveda ni izgovor za takšen debakel.

Bielsa po tekmi ni bežal pred mediji in je prevzel odgovornost za "zgodovinsko sramoto". Spet pa je Argentinec poskrbel za "šov" na novinarski konferenci po tekmi. "Sem proizvajalec tenzije. Kamorkoli pridem, ozračje postane napeto. Sodelovanje z mano je izredno težko. Ali me razumete?"