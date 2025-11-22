Svetli način
Nogomet

"Kamorkoli pridem, ozračje postane napeto", Bielsa znova brez dlake na jeziku

22. 11. 2025

Marcelo Bielsa je s svojimi fanti proti ZDA klonil s kar 5:1. Na Floridi jih je domača zasedba odpihnila in Urugvajcem zadala največji poraz od leta 2004. Bielsa je bil, kot je zanj značilno, na novinarski konferenci po tekmi brez dlake na jeziku. Sebe je označil za toksičnega in prevzel odgovornost za sramotno predstavo.

Reprezentanca ZDA je Urugvaju v sredo odčitala nogometno lekcijo. Mauricio Pochettino je taktično deklasiral svojega rojaka na nasprotni klopi in Američani so zmagali s kar 5:1. Marcelo Bielsa na tekmi sicer ni mogel računati na kapetana Federica Valverdeja in kaznovanega Darwina Nuneza, a to seveda ni izgovor za takšen debakel.

Bielsa po tekmi ni bežal pred mediji in je prevzel odgovornost za "zgodovinsko sramoto". Spet pa je Argentinec poskrbel za "šov" na novinarski konferenci po tekmi. "Sem proizvajalec tenzije. Kamorkoli pridem, ozračje postane napeto. Sodelovanje z mano je izredno težko. Ali me razumete?"

70-letniku afere in kontroverzne izjave niso tuje. Kot trener Leedsa je v medije prišel zaradi incidenta "Spygate", ko je poslal člana svojega strokovnega štaba, da je vohunil in na skrivaj gledal treninge njihovih nasprotnikov. Leta 2016 je po 48 urah prekinil svoje sodelovanje z Lazijem, klub iz prestolnice naj ne bi izpolnil svojih pogodbenih obljub.

Kljub svoji ekscentričnosti pa je nemogoče zanikati Bielsin vpliv na nogomet. Leeds je po več kot šestnajstih letih trpljenja pripeljal nazaj v Premier ligo, z Athleticom iz Bilbaa pa je leta 2012 prišel v finale španskega kraljevega pokala in lige Evropa. Tudi eden izmed najboljših trenerjev vseh časov Pep Guardiola ga je označil za pomemben vpliv na njegovo trenersko kariero.

Bielsa je, po svojih besedah, obseden z nogometom. Obsedenost, ki negativno vpliva tudi na njegovo zasebno življenje. "Sem tip človeka, ki v vsem vidi samo napake. Nikoli nisem zadovoljen, vedno zahtevam več. Ko grem na večerjo, imam pri sebi zvezek, da mi ni treba govoriti z drugimi ljudmi. Poraza se bojim bolj, kot se veselim zmage. Obsedenost izhaja iz tega strahu, mogoče so rezultati karma za moj način življenja."

