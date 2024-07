Kamp Crvene zvezde na igriščih Svobode vse bolj tradicionalen

Poleg strokovnih treningov, kjer niso izvzeti niti vratarji, je poudarek tudi na "učilnici". Tam se otroci učijo taktičnih novosti, pravil obnašanja na in izven terena ter pomembnosti prehrane. Ker trdo delo rabi tudi protiutež, je dobro poskrbljeno tudi za zabavni program. Otroci so obiskali Kranjsko Goro in Nordijski center Planica, kjer so tudi opravili trening. Poleg tega pa bodo užili doživetja, ki jih ponuja Ljubljana – obisk bazena, sprehod skozi mesto in pohod na ljubljanski grad.

Približno 100 igralcev različnih generacij se udeležuje skrbno zarisanih treningov, ki so prilagojeni vsakemu posamezniku. Ekipa trenerjev rdeče-belih skrbi za to, da se v enem tednu naredi največji možen napredek, tisti najbolj uspešni nogometaši, pa bodo prejeli vabilo k priključitvi selekcijam Crvene zvezde v Beogradu.

Koordinator kampa in oseba, ki je zaslužna, da je Crvena zvezda sploh prišla v Slovenijo je Hajro Rizvić. Rizvić je predsednik NK Svoboda Ljubljana, ki je s Crveno zvezdo leta 2022 sklenila poseben sporazum o sodelovanju. Kluba uspešno pišeta skupno zgodbo, saj je nogometni kamp iz leta v leto bolj obiskan in velja za enega najštevilčnejših v Evropi. "Veseli smo, da se tradicija ohranja. Pred leti smo podpisali pogodbo o sodelovanju in veseli smo, da se že tretje leto zapored Crvena zvezda mudi v Sloveniji in ima na igriščih NK Svoboda kamp za mlade nogometaše," je za 24ur.com dejal alfa in omega kampa Rizvić, ki verjame, da bo sodelovanje z beograjskim nogometnim velikanom še bolj tesno in seveda dolgoročno.