Kampl ekskluzivno za Fuzbal: Nikdar nisem rekel, da nikoli več ne bom igral za Slovenijo

Takrat so se člani italijanske reprezentance zaradi (po njihovem mnenju neresničnih) govoric, ki so se o njih pojavljale v medijih, odločili, da se zavijejo v molk pred sedmo silo. Za to potezo se je odločil tudi vezist RB Leipziga Kevin Kampl, potem ko je za slovensko izbrano vrsto zadnjo tekmo odigral 6. septembra 2018. "Zato, ker me je razočaralo, kako so ljudje sprejeli odločitev, da se začasno umaknem iz reprezentance. Kot da si nikdar več ne bi želel nastopati za Slovenijo, kot da ne bi imel volje. Zato sem bil kar malo jezen, ker kdor me dobro pozna, ve, kakšen človek sem. Vedno sem rad igral za reprezentanco, a so me dolgo časa pestile poškodbe gležnjev," je Kevin odgovoril na vprašanje, zakaj se je vse do sedaj izogibal slovenski sedmi sili.