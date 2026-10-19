Kampl: Ne smejim se več toliko kot včasih

Kevin Kampl FOTO: Profimedia

"Opažam, da nisem več isti človek kot prej. Sem veliko bolj umirjen, tudi smejim se ne več toliko kot včasih," je Kevina Kampla povzela nemška tiskovna agencija dpa. "To me je resnično zaznamovalo in spremenilo. Zdaj preprosto opažam, da grem skozi življenje drugače."

Kampl je razkril, da po izgubi sina in moža močno trpi tudi njegova mama. "Zato je bila decembra zame absolutno prava odločitev, da grem domov. Rekel sem si, da moram k svoji družini. Nogomet ob vsem tem postane postranska stvar." Nogometaš, ki se je rodil in odraščal v Solingenu, je potrdil, da v takih trenutkih šport ni več središče življenja. Zdaj se ukvarja z manj stvarmi in se osredotoča le še na tisto, kar se mu zdi zares pomembno.

Slovo Kevina Kampla FOTO: Profimedia

"Na koncu je preprosto tako, da nikoli ne veš, koliko časa še imaš. Čas, ki nam je na voljo, bi morali smiselno izkoristiti in iz njega potegniti največ," je še povedal 36-letnik, ki se je po koncu nogometne kariere preselil na Majorko, kjer na kmetiji goji lubenice, melone in druge pridelke. V televizijski oddaji je Kampl opisal tudi prve ure po tem, ko je izvedel za nenadno zdravstveno sliko svojega brata. "Seveda mi je to sprva povsem spodneslo tla pod nogami," je dejal nekdanji vezist slovenske reprezentance in Leipziga. "Bil sem v garderobi v Leipzigu, deset minut pozneje bi moral imeti trening, nato pa prejmeš klic, da tvojega brata že eno uro oživljajo." Nemudoma je odletel domov, vendar sprva od družine ni prejel nobenih novic. Nihče ga namreč ni poklical, "ker so mislili, da se bom peljal z avtom, da se mi ne bi kaj zgodilo na avtocesti". Po pristanku je na telefonu zagledal številna sporočila, v katerih so ga prosili, naj čim prej pride v bolnišnico, saj je njegov brat umrl.