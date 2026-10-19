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Nogomet

Kampl: Ne smejim se več toliko kot včasih

Ljubljana, 19. 10. 2026 11.19 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kevin Kampl

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl je lani po smrti 16 let starejšega brata nepričakovano sklenil športno pot. Nekdaj mesecev kasneje mu je po dolgotrajni bolezni umrl še oče. Zdaj je spregovoril za oddajo Sky 90 in priznal, da sta ga smrti močno preoblikovali.

Kevin Kampl
Kevin Kampl
FOTO: Profimedia

"Opažam, da nisem več isti človek kot prej. Sem veliko bolj umirjen, tudi smejim se ne več toliko kot včasih," je Kevina Kampla povzela nemška tiskovna agencija dpa. "To me je resnično zaznamovalo in spremenilo. Zdaj preprosto opažam, da grem skozi življenje drugače."

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Kampl je razkril, da po izgubi sina in moža močno trpi tudi njegova mama. "Zato je bila decembra zame absolutno prava odločitev, da grem domov. Rekel sem si, da moram k svoji družini. Nogomet ob vsem tem postane postranska stvar."

Nogometaš, ki se je rodil in odraščal v Solingenu, je potrdil, da v takih trenutkih šport ni več središče življenja. Zdaj se ukvarja z manj stvarmi in se osredotoča le še na tisto, kar se mu zdi zares pomembno.

Slovo Kevina Kampla
Slovo Kevina Kampla
FOTO: Profimedia

"Na koncu je preprosto tako, da nikoli ne veš, koliko časa še imaš. Čas, ki nam je na voljo, bi morali smiselno izkoristiti in iz njega potegniti največ," je še povedal 36-letnik, ki se je po koncu nogometne kariere preselil na Majorko, kjer na kmetiji goji lubenice, melone in druge pridelke.

V televizijski oddaji je Kampl opisal tudi prve ure po tem, ko je izvedel za nenadno zdravstveno sliko svojega brata. "Seveda mi je to sprva povsem spodneslo tla pod nogami," je dejal nekdanji vezist slovenske reprezentance in Leipziga. "Bil sem v garderobi v Leipzigu, deset minut pozneje bi moral imeti trening, nato pa prejmeš klic, da tvojega brata že eno uro oživljajo."

Nemudoma je odletel domov, vendar sprva od družine ni prejel nobenih novic. Nihče ga namreč ni poklical, "ker so mislili, da se bom peljal z avtom, da se mi ne bi kaj zgodilo na avtocesti". Po pristanku je na telefonu zagledal številna sporočila, v katerih so ga prosili, naj čim prej pride v bolnišnico, saj je njegov brat umrl.

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Kampl je po prvotnih načrtih nameraval po koncu kariere, predvidoma bi bilo to poleti, preživeti nekoliko več časa z bratom. "Zame je bil nekako vse v enem: najboljši prijatelj, brat, pa tudi kot oče," je o starejšem bratu še povedal Kampl in dodal, da se mu je z njegovo smrtjo podrl svet. "V enem trenutku je bilo vse v redu, nato pa je naenkrat vse izginilo."

Kampl je v nemškem prvenstvu bundesligi odigral 270 tekem za Leipzig, Bayer Leverkusen in Borussio Dortmund. Za slovensko člansko reprezentanco je nastopil na 28 tekmah in dosegel dva gola.

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