Kampl odigral celo tekmo ob zmagi Leipziga proti Wolfsburgu

Statistika tekme: Leipzig vs. Wolfsburg (2:0)

Kevin Kampl, ki je igral celo tekmo ter dobil rumeni karton, in soigralci so odpor Wolfsburga strli v drugem polčasu, ko sta zadela Willi Orban v 76. in Joško Gvardiol v 84. minuti.

Leipzig je zdaj pri 31 točkah, vodilni Bayern jih ima pred današnjo tekmo 46, drugouvrščena Borussia Dortmund pa 43. Slednja je v soboto s 3:2 slavila v gosteh pri Hoffenheimu.

V soboto je še Bayer Leverkusen premagal Augsburg s 5:1, pri čemer je Moussa Diaby prispeval tri gole, Borussia Mönchengladbach je izgubila proti Unionu Berlinu z 1:2, Freiburg je z 2:0 odpravil Stuttgart, Greuther Fürth z 2:1 Mainz, Bochum in Köln pa sta se razšla z 2:2.

Že v petek je Eintracht Frankfurt doma izgubil proti Arminii Bielefeld z 0:2.

Nemško državno prvenstvo, 20. krog, izidi:

Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld 0:2 (0:2)

Bayer Leverkusen - Augsburg 5:1 (2:0)

Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:2 (1:1)

Freiburg - Stuttgart 2:0 (1:0)

Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:3 (1:1)

Greuther Fürth - Mainz 2:1 (1:0)

Bochum - Köln 2:2 (1:2)

Leipzig - Wolfsburg 2:0 (0:0)

(Kevin Kampl je igral celo tekmo za Leipzig).