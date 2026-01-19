Kampl po slovesu od Leipziga spregovoril o smrti brata

Kevin Kampl je v pogovoru za omenjeni časnik dejal, da se je njegovo trpljenje začelo 22. oktobra lani, ko družina ni mogla vzpostaviti stika z 51-letnim bratom Sekijem. "Zavoljo tega sem nemudoma odpotoval v domači Solingen, ob prihodu pa sem na telefon prejel grozno sporočilo. Odšel sem v bolnišnico, pred katero se je že zbralo okoli sto mojih prijateljev, ki so se prišli posloviti od Sekija, s katerim sem še teden dni pred tem praznoval rojstni dan na Majorki," je uvodoma dejal 35-letni Kampl in dodal: "Seki je umrl zaradi srčnega infarkta, po njegovi smrti se je moj svet dobesedno sesul."

Kevin Kampl FOTO: Profimedia

Ko se je Kampl sredi novembra prvič vrnil v Leipzig, je spoznal, da želi končati nogometno kariero, saj se je močno poslabšalo tudi zdravstveno stanje njegovega očeta. "V kuhinji sva sedela skupaj z ženo in si rekla, da se morava vrniti domov in pomagati očetu, ki je doživel več možganskih kapi," je dejal Kampl in dodal: "Tik pred bratovo smrtjo je bil na intenzivni negi, po smrti brata pa noče več v bolnišnico. Zdaj zanj skrbi mama, prej je to vedno počel Seki. Tudi za mamo je izjemno težko obdobje, v zadnjih mesecih se je postarala za deset let." Kampl je dejal, da se vsak dan odpravi na pokopališče do bratovega groba. "Seki je bil zame vse v enem. Oče, brat, mentor, v zadnjih desetih letih sva bila nerazdružljiva.

Kevin Kampl FOTO: AP

O svoji nogometni karieri je dejal, da je iz nje potegnil največ, kar je lahko. V elitni nemški ligi je odigral 270 tekem za Leipzig, Bayer Leverkusen in Borussio Dortmund, igral pa je tudi za nižjeligaške nemške ekipe Greuther Fürth, Osnabrück in Aalen. Na klubski sceni je zastopal tudi barve avstrijskega Salzburga, za slovensko reprezentanco pa je med letoma 2012 in 2018 odigral 28 tekem in dosegel dva gola.

Slovo Kevina Kampla FOTO: Profimedia