Kampl podaljšal do leta 2023: Imamo še veliko skupnih načrtov

Slovenski nogometaš Kevin Kampl je z nemškim prvoligašem Leipzigom podaljšal pogodbo za dve leti. S tem bo član "rdečih bikov" do 30. junija 2023, so potrdili na klubski spletni strani. Po navedbah nemških medijev je imel Slovenec, ki je to sezono prestal operacijo gležnja, veljavno pogodbo do prihodnjega poletja.

icon-expand Kampl (na fotografiji) se je v Leipzigu odlično znašel. FOTO: AP Kampla po koncu državnega tekmovanja v Ligi prvakov z Leipzigom čaka še vsaj ena tekma četrtfinala, ki naj bi ga avgusta gostila Lizbona. "Rdeči biki" so brez prejetega gola z zmagama 1:0 v Londonu in 3:0 v Leipzigu v osmini finala opravili s Tottenhamom in že čakajo na tekmeca na zaključnem turnirju, kjer bosta nastopila tudi Josip Iličić (Atalanta) in Jan Oblak (Atletico Madrid). "Zelo sem vesel podaljšanja pogodbe. Moja družina in jaz se tu počutimo izjemno udobno, Leipzig je za nas postal drugi dom," je povedal Kevin Kamplin poudaril: "Kljub moji dolgotrajni poškodbi mi je klub vedno jasno govoril, da imamo v naslednjih nekaj letih še veliko skupnih načrtov in mislim, da sem to zaupanje lahko upravičil takoj po vrnitvi na igrišča." V Solingenu v Nemčiji rojenega nogometaša v tem saškem klubu zelo cenijo. "Kevin je absolutno eden izmed naših vodilnih igralcev in zelo pomemben dejavnik v moštvu in predvsem zunaj igrišča," je dejal športni direktor kluba Markus Krösche. Pohvalil je vsestranskega igralca, da je "izjemno pomemben za igro". Leipzig je na družbenih omrežjih podaljšanje pogodbe proslavil s posebnim posnetkom, ki Kampla prikazuje v vlogi didžeja: icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Slovenec je to sezono nastopil le na 12 tekmah (dva gola, dve podaji), na katerih je po mnenju kluba vseeno dokazal, kako pomemben je za mlado ekipo s kakovostjo in z izkušnjami. Kampl je nogometno kariero začel pri Bayerju iz Leverkusna. Med letoma 2012 in 2014 je igral za avstrijski klub Red Bull Salzburg, kjer je na 72 tekmah zadel 18-krat. V zimskem prestopnem roku 2014/15 pa je prestopil k nemškemu prvoligašu Borussii Dortmund, kjer je zadel že na prvi tekmi, sicer prijateljski. Avgusta 2015 se je vrnil k "lekarnarjem", v tem času je njegova vrednost poskočila na deset milijonov evrov. Nekdanji slovenski reprezentant se je nato 31. avgusta 2017 pridružil Leipzigu, podpisal je štiriletno pogodbo v prestopu, vrednem 20 milijonov evrov. Po podatkih časnika Bildse bo plača slovenskega igralca sredine igrišča ob podaljšanju sodelovanja na sezono dvignila za kar dva milijona evrov, s 3,5 milijona na 5,5 milijona.