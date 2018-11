Kampl pojasnil vzroke za reprezentančno slovo: Želim preživeti več časa z bolnim očetom

"Zame je bila reprezentanca vedno izjemen bonus, ampak zdaj se želim osredotočiti na Leipzig in več časa preživeti s svojo družino. Končno sem bil spet pri družini v Solingenu. Moj oče je že dlje časa bolan in komaj sem ga še kaj videl. Zame je reprezentančno poglavje zaprto. Jasno mi je, da ljudje v Sloveniji tega ne razumejo. Zame in moje telo je počitek izjemno pomemben. Če igraš, svežine ni, če bi bil zdaj na reprezentančni obveznosti, ne bi bil tako svež za prihajajočo prvenstveno tekmo," je dejal zdaj že nekdanji slovenski reprezentant. Ta sicer z najverjetnejšim novim/starim selektorjem Matjažem Kekom ni bil v najboljših odnosih.

Osemindvajsetletni Kampl, član nemškega prvoligaša Leipziga, je pred novembrskim reprezentančnim ciklom in zadnjima tekmama lige narodov obvestil NZS, da je zgodbo s slovensko izbrano vrsto zaključil. Tedaj za slovenske medije ni bil dosegljiv.