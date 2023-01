Kampl s klopi pospremil remi svojih bikov proti Bayernu

Nemški nogometaši so končali več kot dva meseca dolg premor zaradi svetovnega prvenstva. V spomladanskem delu prvenstva morajo odigrati še dva kroga iz prvega dela, saj so v Nemčiji tekmovanje prekinili pred polovico sezone.

Za uvod v leto 2023 sta se pomerila trenutno tretje- in prvouvrščena ekipa. Bayern je pred premorom nanizal šest zmag in se po slabšem začetku utrdil na vrhu lestvice, Leipzig pa je z 11. mesta napredoval na tretje.

Bayern je tokrat že nastopil z novo vratarsko okrepitvijo, Yannom Sommerjem, ki je pogodbo podpisal v četrtek. Švicar še kot vratar Gladbacha v Leipzigu še nikoli ni zmagal, ta tradicija se je nadaljevala tudi danes. Na moštveni ravni pa so imeli v dvoboju, ki v Nemčiji hitro pridobiva status novega derbija, prednost Bavarci, saj so do danes v 15 uradnih tekmah s saško ekipo doživeli le en poraz.

V prvem polčasu sta bili moštvi enakovredni, Bayern je sicer dosegel gol, a je bil Leon Goretzka v prepovedanem položaju. Obveljal pa je zadetek po protinapadu v 37. minuti, zadel je Eric Maxim Choupo-Moting.

Leipzig je odgovoril na začetku drugega dela, ko je po zmedi v kazenskem prostoru gostov žogo v mrežo potisnil Marcel Halstenberg. To je bil tudi končni izid tekme, do konca so imeli sicer domači rahlo terensko premoč, a še kakšnega zadetka ni bilo.