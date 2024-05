Kampl: Slovenija ima svoje možnosti, Anglija za Nemčijo, Francijo in Portugalsko

OGLAS

Kevin Kampl je za Slovenijo dosegel dva zadetka.

Triintridesetletni Kevin Kampl nikakor še ni prestar za izbrano vrsto, a se je od nje poslovil jeseni 2018. "Velikokrat so me klicali in spraševali, če bi se vrnil. Takrat, ko sem se odločil, da ne bom več igral, sem zelo dolgo razmišljal o tem. Sem človek, da ko se odločim za nekaj, potem za tem tudi stojim," se je ozrl na svoje slovo od igranja za izbrano vrsto. Kot je dejal, je na odločitev vplivalo več stvari. "Kot sem večkrat povedal, so starši v letih, nenehno so težave z zdravjem. Tudi moja noga je bila v zadnjih letih v slabem stanju, tako da sem moral igrati s tabletami in injekcijami. Posledično sem moral poskrbeti za svoje telo," je dejal v Solingenu rojeni nogometaš. Pojasnil je, da so tekme na tri dni v zadnjem desetletju vzele svoj davek, kar se s starostjo še potencira. Da bi lahko nadaljeval kariero, se je odločil, da bo izpustil reprezentančni nogomet. "Lepa leta sem imel v reprezentanci, ampak enostavno ni šlo več. Ko se tako odločiš, seveda nekateri tega pač ne sprejmejo lepo, češ da bi lahko še igral. Ampak tisti, ki me poznajo, vedo, da dajem vse od sebe. Če bi imel občutek, da grem v reprezentanco utrujen, potem ne bi bil sam s sabo zadovoljen in ekipi ne bi dal dovolj. Zato sem se pač tako odločil," je povedal Kampl, ki je tako reprezentančno pot sklenil z 28 nastopi in dvema zadetkoma.

Kamplov soigralec Benjamin Šeško je ta čas eden najbolj vročih nogometašev nemške Bundeslige.

Veliko tekmovanje edino, kar mu v karieri ni uspelo Da ga ne bo na zaključnem turnirju stare celine, malo obžaluje. "Seveda sem malo žalosten. Igranje na velikem turnirju z reprezentanco je bil moj cilj v nogometu. To je edino, kar mi ni uspelo v karieri, zato te malce žalosti. Ampak poleti bom oblekel svoj dres, se usedel pred televizijski ekran in navijal za Slovenijo," je poudaril in se obrnil tudi na mladega soigralca iz Leipzigovega napada Šeška in njegovo vse večjo vlogo v izbrani vrsti. "Veliko sva se pogovarjala o reprezentanci. Rekel sem mu, da je mlada, velika zvezda v slovenskem nogometu, ki lahko s soigralci še veliko naredi na EP, kamor so se prebili prvič po dolgih letih. To pomeni zelo veliko. Tudi Beni je pripomogel k temu. Vsako tekmo bom gledal." "Gledal sem obračun s Portugalsko (ta se je končala z 2:0 za Slovenijo) in mislim, da bodo Slovenci imeli svoje možnosti tudi na EP, čeprav je skupina z Dansko, Srbijo in Anglijo težka. Mogoče je to, da igraš proti velikim reprezentancam, celo lažje oziroma bolje kot proti majhnim, ki se branijo," je menil igralec, ki je mladinski staž preživel pri Solingenu in Bayerju Leverkusnu.

Nemci so po Kamplovem mnenju med glavnimi favoriti, čeprav v zadnjem obdobju niso blesteli.