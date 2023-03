Kampl: Slovenija že dolgo ni imela tako lepih možnosti za veliko tekmovanje

Veliko črnila je bilo prelitega oziroma obdobju boj primerno – veliko tipkovnic je bilo obrabljenih, ko je (predvsem) slovenska sedma sila poročala o tem, zakaj Kevin Kampl ne igra (več) za reprezentanco, pa o tem, kdaj in če sploh se bo vanjo vrnil. Uradni razlog za odsotnost je bila kronična poškodba gležnja, neuraden nesoglasja. Že skoraj pet let – od tod RB Leipzigu letnica 2018 – je namreč minilo, odkar je danes 32-letnik nazadnje zaigral za našo izbrano vrsto. In ne, ni pričakovati, da se bo znašel na seznamu selektorja Matjaža Keka za prvi dve tekmi kvalifikacij za Euro 2024 proti Kazahstanu v gosteh in San Marinu doma. Tega bo Mariborčan sicer objavil danes.

Nogometna zveza Slovenije je poskušala, posredno in neposredno, večkrat. Bila je neuspešna. Dokončnega odgovora Kampla nista dobili ne ona ne javnost, tokratni intervju ni bil izjema. Na vprašanje, edino dovoljeno oziroma dogovorjeno na to temo, ali pričakuje, da se bo Slovenija uvrstila na Euro 2024, je namreč odgovoril (tudi) v prvi osebi množine: "Tako velikih možnosti kot obstajajo sedaj, ni bilo že dolgo. /.../ V zadnjih dveh letih in pol je bil opazen velik napredek v naši igri. Veliko boljši smo, ko imamo žogo v svojih nogah. Premikamo se v smeri modernega nogometa. /.../ Sicer že dolgo časa nisem v stikih, a očitno tudi selektor dela zelo dobro. /.../ Menim, da se bodo uvrstili na evropsko prvenstvo v Nemčiji, ki bo, v to sem prepričan, vrhunsko organizirano."