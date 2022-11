Kampl z Leipzigom do pomembne zmage

Leipzig, za katerega je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl igral do 83. minute, je do zmage, ki ga je pripeljala na peto mesto lestvice, prišel po zaslugi zadetkov Mohameda Simakana, Christopherja Nkunkuja in Emila Forsberga, ta je zadel z bele pike, za Freiburg pa je bil uspešen Lukas Kübler. Vsi goli so padli v drugem polčasu.

Freiburg je po novem tretji na lestvici z enakim številom točk kot drugouvrščeni Union Berlin, ta je danes igral 2:2 z Augsburgom. Florian Niederlechner je dosegel oba gola za goste, vse štiri zadetke pa sta ekipi dosegli v prvem polčasu.

Eintracht Frankfurt je četrti na lestvici po zmagi s 4:2 proti Hoffenheimu, zadnjeuvrščeni Schalke pa je prišel do svoje druge zmage, potem ko je z 1:0 odpravil Mainz. Pred tem je Köln doma izgubil proti Bayerju Leverkusnu z 1:2 (1:0).