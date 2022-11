Kampl z Leipzigom potrdil uvrstitev v nadaljevanje Lige prvakov

Kevin Kampl je igral celo tekmo, gole za Nemce, ki v Varšavo niso prišli po remi, ampak so bili z napadalno igro precej boljši tekmec, so dosegli Christopher Nkunku, Andre Silva in Dominik Szoboszlai, z avtogolom je končni izid postavil Valerij Bondar. Za tretji in četrti gol ima zasluge tudi Kampl, pri tretjem je na sredini igrišča ukradel žogo tekmecu in začel akcijo svoje ekipe, pri četrtem pa je bil podajalec Daniju Olmu, čigar strel je Bodnar preusmeril v gol.