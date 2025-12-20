Naslovnica
Nogomet

Kampl zaradi družinske tragedije prekinil kariero

Leipzig, 20. 12. 2025 10.29 pred 47 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Kevin Kampl

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl že nekaj časa zaradi osebnih razlogov ni igral za nemškega prvoligaša Leipzig. Nemški mediji, vključno z Bildom in Leipziger Volkszeitungom, pa so poročali, da je izkušeni slovenski vezist, ki ga je ob poškodbah v zadnjem obdobju prizadela še bratova smrt, dokončno zapustil klub.

Petintridesetletni Kevin Kampl, ki so ga skozi kariero, predvsem pa v zadnjem času, pestile poškodbe, ima z Leipzigom, kjer je igral osem let, pogodbo še do konca sezone, toda obe strani v teh dneh delata na predčasni prekinitvi, je še poročal Bild.

Kampl se je po poročanju omenjenih nemških medijev vrnil v domači Solingen, kar je razpihnilo tudi namigovanja, da je nekdanji nogometaš Bayerja Leverkusna, Borussie Dortmund, Salzburga, Aalna, Osnabrücka in Greuther Fürtha prekinil oziroma celo končal kariero. Uradne potrditve sicer še ni. Po bratovi smrti je vezist vadil po individualnem programu.

Kampl je eden tistih slovenskih nogometašev, za katere so klubi odšteli največ denarja, skupno ta znesek v karieri znaša 46,25 milijona evrov po Transfermarktu, največ, 20 milijonov, je zanj odštel prav Leipzig leta 2017 Bayerju.

V dresu slovenske vrste je Kampl svoj debi vpisal 12. oktobra 2012 na Cipru, leta 2018 pa je zaradi osebnih razlogov zapustil reprezentanco, za katero je zbral 28 nastopov in dva zadetka.

nogomet bundesliga kevin kampl tragedija rb leipzig

kokicas
20. 12. 2025 11.55
Novice iz bruslja pa ne pridejo do ljubljane
Odgovori
+1
1 0
Gorje
20. 12. 2025 11.40
Smrt bližnjega, ki si ga imel rad, človeka za vedno spremeni. Sklepam iz lastnih izkušenj.
Odgovori
+7
7 0
4krogci
20. 12. 2025 11.40
Kevin bo sam doma?
Odgovori
-5
1 6
markec12
20. 12. 2025 11.38
Kaj je bilo bratu?
Odgovori
+2
3 1
4krogci
20. 12. 2025 11.41
Nc mu ni blo…sam zakljucu..
Odgovori
0 0
markec12
20. 12. 2025 11.44
Brat je umrl..
Odgovori
+1
1 0
3320.
20. 12. 2025 11.04
Moje iskreno sožalje.
Odgovori
+13
13 0
YouRangMyLord
20. 12. 2025 10.59
Iskreno sožalje, Kevin... ampak... odžaluj in dobro premisli kljub emocijam... Ali imaš že dovolj na lagerju za vzdrževanje tvoje družine ? Star si samo 35.
Odgovori
+4
9 5
124091204
20. 12. 2025 11.37
Pišeš v drugi osebi ko da bo kampl brav komentarje na 24 ur
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
