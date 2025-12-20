Kampl zaradi družinske tragedije prekinil kariero

Petintridesetletni Kevin Kampl , ki so ga skozi kariero, predvsem pa v zadnjem času, pestile poškodbe, ima z Leipzigom, kjer je igral osem let, pogodbo še do konca sezone, toda obe strani v teh dneh delata na predčasni prekinitvi, je še poročal Bild.

Kampl se je po poročanju omenjenih nemških medijev vrnil v domači Solingen, kar je razpihnilo tudi namigovanja, da je nekdanji nogometaš Bayerja Leverkusna, Borussie Dortmund, Salzburga, Aalna, Osnabrücka in Greuther Fürtha prekinil oziroma celo končal kariero. Uradne potrditve sicer še ni. Po bratovi smrti je vezist vadil po individualnem programu.

Kampl je eden tistih slovenskih nogometašev, za katere so klubi odšteli največ denarja, skupno ta znesek v karieri znaša 46,25 milijona evrov po Transfermarktu, največ, 20 milijonov, je zanj odštel prav Leipzig leta 2017 Bayerju.

V dresu slovenske vrste je Kampl svoj debi vpisal 12. oktobra 2012 na Cipru, leta 2018 pa je zaradi osebnih razlogov zapustil reprezentanco, za katero je zbral 28 nastopov in dva zadetka.