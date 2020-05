Kampl želi ostati v Leipzigu: Ni razloga, da bi šel drugam

Kampla s soigralci, potem ko so v prvem krogu po koronavirusnem premoru remizirali (1:1) s Freiburgom, zdaj čaka Mainz 05. Čeprav so ga na prvem medsebojnem dvoboju novembra to sezono premagali kar z 8:0, kar je bila najvišja zmaga v klubski zgodovini, Kampl opozarja, da to še nič ne pomeni. "To je metanje peska v oči, Mainz je zdaj povsem druga ekipa z drugim vodstvom. Še vedno si želimo vse tri točke," je dejal Kampl za časnik Leipziger Volkszeitung.

Kampl je v pogovoru govoril tudi o podaljšanju pogodbe z Leipzigom, ki se zdi na veselje obeh strani neizogibno. Kamplu sodelovanje z Leipzigom poteče leta 2021, slovenski nogometaš pa je že napovedal, da bi rad v klubu ostal. "Nimam razloga, da bi šel drugam, da bi iskal kaj drugega. Igram za enega najboljših klubov bundeslige, poznam filozofijo moštva in imam v sebi gen tega kluba. Bilo bi škoda, če bi se to sodelovanje končalo," je še izjavil Kampl.