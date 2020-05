Kampl znova med podajalci, hat-trick Wernerja in petarda v mreži Mainza

Junaka tekme Kevin Kampl in Timo Werner takole proslavljata četrti zadetek Leipziga.

Prvo ime tekme je bil nedvomno napadalec RB Leipziga Timo Werner , ki se je podpisal kar pod tri zadetke. S hat-trickom – goli so si sledili v 11., 48. in 75. minuti – je Werner že pri 24 zadetkih v tej sezoni, kar je za 24-letnika nov osebni rekord v eni sezoni. Ob tem se lahko pohvali še s sedmimi podajami. Trenutno je na drugem mestu lestvice najboljših strelcev, zaostaja le za Robertom Lewandowskim (27 golov).

Poleg Wernerja sta se med strelce vpisala še vezist Marcel Sabitzer in danski napadalec Yussuf Poulsen. RB Leipizg, pri katerem se je Kevin Kampl med asistente vpisal že drugič zapored (uspešno je podal tudi na tekmi s Freiburgom, ki se je zaključila z remijem 1:1), po 27. krogu ostaja na tretjem mestu, Mainz pa je 15. Slovenski vezist je tudi na drugi tekmi upravičil zaupanje mladega trenerja Juliana Nagelsmanna, ki je Kamplu nemudoma ponudil priložnost v prvi enajsterici, pa čeprav je 29-letni nekdanji slovenski reprezentant precej časa preživel 'na bolniški' zaradi poškodbe gležnja. Kampl je (kot smo zdaj že vajeni pred praznimi tribunami) znova pokazal, da bi bil več kot dobrodošel tudi v slovenski reprezentanci, a je, kot sam pravi, ta zgodba zanj že zaključena. No, drugačnega mnenja pa so po naših informacijah vodilni možje na Nogometni zvezi Slovenije, ki še upajo, da Kampl še ni rekel zadnje.

Bundesliga, 27. krog, nedeljski tekmi:

Mainz - RB Leipzig 0:5(0:3)

Werner 11., 48., 75., Poulsen 23., Sabitzer 36.

Schalke - Augsburg 0:3(0:1)

Lowen 6., Sarenen-Bazee 76., Cordova 90+1.