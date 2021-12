Predzadnja Arminia presenetila Kamplov Leipzig

Nogometaši iz Leipziga so v zadnjem krogu jesenskega dela nemškega prvenstva na domačem igrišču izgubili proti Arminii iz Bielfelda z 0:2. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za Leipzig igral do 65. minute, za gostujočo ekipo, ki je dosegla tretjo zmago v tej sezoni, pa sta zadela Janni-Luca Serra (57.) in Japonec Masaya Okugawa (75.).

icon-link Kevin Kampl vs Arminia Bielefeld FOTO: Sofascore.com Leipzig je po nepopolnem 17. krogu na devetem mestu v 18-članski Bundesligi, Arminia, ki je od 70. minute nastopila z igralcem manj - Fabian Klos je zaradi ostrega prekrška prejel rdeči karton -, pa na predzadnjem mestu. Eintracht iz Frankfurta je z golom Danca Jesperja Lindstroma v 35. minuti premagal Mainz. Union Berlin je v Bochumu slavil z 1:0, edini gol pa je dosegel Max Kruse v 16. minuti. V Hoffenheimu je dolgo časa kazalo na zmago Borussie iz Mönchengladbacha. Ta je bila po golu švicarskega reprezentanta Breela Embola v 35. minuti dolgo časa v prednosti, izenačujoči gol pa je v drugi minuti sodnikovega podaljška zabil Nigerijec Kevin Akpoguma. Na tekmi Greuther Fürth - Augsburg ni bilo golov. Bayern iz Münchna je na petkovi prvi tekmi 17. kroga na kolena položil Wolfsburg s 4:0 in jesenski del končal na prvem mestu. Dvoboj v bavarski prestolnici sta zaznamovala Robert Lewandowski in njegov kolega v napadu Thomas Müller. Prvi je v tem koledarskem letu dosegel kar 43 golov, enega več od doslej rekordnega strelskega izkupička legendarnega nemškega napadalca in člana bavarskega kluba Gerda Müllerja v letu 1972, drugi pa je nastopil na svoji 400. tekmi v nemškem prvenstvu. Izidi, 17. krog:

Bayern München - Wolfsburg 4:0 (1:0) Leipzig - Arminia Bielefeld 0:2 (0:0)

(Kevin Kampl je igral do 65. minute za Leipzig) Eintracht Frankfurt - Mainz 1:0 (1:0) Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1) Bochum - Union Berlin 0:1 (0:1) Greuther Fürth - Augsburg 0:0