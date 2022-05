Eintracht in Glasgow v finalu Lige Evropa

Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Kevin Kampl ne bo igral v finalu Lige Evropa, potem ko je s svojim Leipzigom na povratni polfinalni tekmi v Glasgowu izgubil proti Rangers z 1:3. Prvo tekmo so Nemci dobili z 1:0. V finalu, ki bo 18. maja v Sevilli, se bodo Škoti merili z Eintrachtom Frankfurtom, ki je izločil West Ham. Škoti, zmagovalci že zdavnaj pokojnega pokala pokalnih zmagovalcev v sezoni 1971/72, nazadnje pa v evropskem vrhu v sezoni 2007/08, ko so igrali finale pokala Uefa, so na polnem in glasnem Ibroxu zaostanek s prve tekme hitro izničili, ko je iz bližine zadel James Tavernier v 19. minuti, za bočnega branilca je bil to že sedmi gol, s katerim je prvi strelec tekmovanja. Le pet minut pozneje pa so prišli do drugega zadetka, ko je s 17 metrov z natančnim nizkim strelom gol dosegel še Glen Kamara. Dotlej nebogljeni Leipzig, pri katerem je Kampl začel v prvi postavi, je imel malce pozneje še srečo, da je Joe Aribo povsem sam pred golom zgrešil žogo. Tudi v drugem polčasu so domači preprečevali gostom, polfinalistom lige prvakov iz sezone 2019/20, nevarnejše akcije, je pa v 70. minuti domači vratar obranil nevaren strel Konradu Laimerju. Že v naslednji minuti pa je udaril Christopher Nkunku, ki je iz bližine skupni izid izenačil. V 81. minuti pa je domače občinstvo spet slavilo, ko je odbito žogo v mrežo pospravil John Lundstram za senzacionalno napredovanje škotske zasedbe.