Kampla pred koncem sezone čaka odlična priložnost

Kevin Kampl je v letošnji sezoni odigral vsega skupaj 13 tekem, verjetno pa bi jih še veliko manj, če se ne bi vmešala pandemija koronavirusa. V obdobju karantene je imel 29-letnik dovolj časa za popolno rehabilitacijo, po kateri je v zaključku nemškega prvenstva dokazal, da še vedno sodi med najboljše Leipzigove nogometaše. Nastopil je na sedmih od devetih tekem, od tega je šestkrat začel v prvi enajsterici.

Da bodo nanj tudi v prihodnje še kako računali, so v Leipzigu pokazali že pred dnevi, ko je Kampl podpisal novo zajetno pogodbo do konca sezone 2022/2023 – na leto naj bi mu navrgla kar 5,5 milijona evrov. "Kevin je pravi vodja. Tako na igrišču kot v garderobi. Odkar se je vrnil, je dokazal, kako pomemben je za naš klub. Pooseblja način, s katerim želimo igrati,"je ob naznanitvi dejal športni direktor bikov Markus Krösche.

Dodaten pokazatelj, kako cenjen člen kluba je, so namigovanja v medijih – o tem je prvi poročal nemški Bild –, da ima Kampl v pogodbi posebno klavzulo. Če bo do izteka dogovora odigral določeno število tekem, naj bi se mu pogodba avtomatično podaljšala še za dve leti. Takrat bo v Solingenu rojeni vezist odšteval tedne do 35. rojstnega dne in kdo nogometašu v tako zrelih letih ponudi dolgoročno pogodbo, če nanj ne misli resno računati?