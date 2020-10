Kamplov Leipzig z zmago na vrh

Leipzig je proti Schalkeju, ki je v letošnji sezoni povsem nebogljen, vse dvome o zmagovalcu razrešil v prvem polčasu. Sprva je v 31. minuti lastno mrežo zadel 19-letni nemški nogometaš Can Bozdogan, štiri minuti kasneje pa je bil natančen španski bočni branilecAngelino. Tik pred odmorom je zadel še MadžarWilli Orban. Za končni izid je v 80. minuti poskrbel nemški branilec Marcel Halstenberg, ki je izkoristil enajstmetrovko. Schalke je v letošnji sezoni na treh tekmah prejel že 15 golov. V popoldanskem sporedu je visoko zmago proti Freiburgu slavila Borussia iz Dortmunda. Dva zadetka ob zmagi s 4:0 je dosegel Norvežan Erling Braut Haaland, po enkrat pa sta bila natančna Nemca Emre Canin Felix Passlack, za katerega je bil to strelski prvenec v Bundesligi. Med rdeče bike in črno-rumene se je vrinil Eintracht iz Frankfurta. Na domačem igrišču so ugnali po drugem krogu vodilno moštvo Hoffenheima z 2:1. V prvem polčasu je za vodstvo gostov zadel Hrvat Andrej Kramarić, v drugem pa sta za preobrat in veselje omejenega števila domačih navijačev poskrbela Japonec Daichi Kamada in NizozemecBas Dost.

Še tretjič v tej sezoni je Bayer iz Leverkusna igral neodločeno, tokrat s Stuttgartom (1:1), do prve zmage v sezoni pa je proti Kölnu (3:1) prišla Borussia iz Mönchengladbacha.



Izidi:

Union Berlin - Mainz 4:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Freiburg 4:0 (1:0)

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 2:1 (0:1)

Köln - Borussia Mönchengladbach 1:3 (0:2)

Werder Bremen - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Stuttgart - Bayer Leverkusen 1:1 (0:1)

Leipzig- Schalke 4:0 (3:0)