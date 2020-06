Kamplov Leipzig z zmago vse bližje Ligi prvakov

Obračun je bolje začel Hoffenheim, ki si je v šesti minuti priigral enajstmetrovko, a so sodniki v sobi za Var zaradi igranja z roko v začetku akcije razveljavili odločitev glavnega sodnika. Leipzig je tekmo odločil že na uvodu prvega polčasa, v dveh minutah so dvakrat zatresli mrežo, v 9. in 11. minuti po dveh zadetkih Španca Danija Olma prišel do vodstva 2:0. To sta bila tudi edina strela Leipziga v okvir vrat Hoffenheima v prvem delu igre.

Hoffenheim, ki ga je po zamenjavi nekdanjega trenerja Alfreda Schreuderja vodila kar šesterica začasnih trenerjev, si je priigral nekaj lepih priložnosti, mreža rdečih bikov pa je ostala nedotaknjena. Ob koncu dvoboja bi lahko tudi rdeči biki povišali vodstvo, a jih je ustavil bodisi vratar Oliver Baumann bodisi okvir vrat. Kevin Kampl je za rdeče bike igral 68 minut, nato ga je zamenjal Tyler Adams. Leipzig z 62 točkami ostaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Za drugo Borussio iz Dortmunda zaostaja za točko, pred četrto Borussio iz Mönchengladbacha, ki bo v soboto gostovala pri vodilnemu Bayernu, pa imajo rdeči biki šest točk naskoka.

Izid:

Hoffenheim - Leipzig0:2 (0:2)