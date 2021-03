Kamplovi do zmage v Bielefeldu

Nogometaši Leipziga so v uvodni tekmi 26. kroga nemškega prvenstva gostovali pri Arminii Bielefeld in zmagali z 1:0. Kevin Kampl, ki je igral do 87. minute, in soigralci so povedli v 46. minuti, ko je po podaji Danija Olma zadel Marcel Sabitzer. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj za zmago.

icon-link Kevin Kampl proti Arminii. FOTO: Sofascore.com Biki so v Bielefeldu kraljevali na igrišču in zasluženo vpisali vse tri točke. Dovolj pove že podatek, da so imeli kar 82 odstotkov posesti žoge. Razmerje strelov je bilo 20:7, od tega 8:0 v okvir vrat.Kevin Kamplje začel v prvi postavi in igral skoraj do konca, tri minute pred iztekom rednega dela ga je nadomestilNordi Mukiele. Nesojeni slovenski reprezentant je prejel svoj peti rumeni karton sezone, tako da bo moral izpustiti naslednji obračun, ko se bo Leipzig v derbiju kroga pomeril z Bayernom. Leipzig je sicer še naprej na lestvici drugi s 57 točkami, vodi Bayern z 58 točkami, slednjega v soboto čaka obračun s Stuttgartom. Takrat bodo še tekme Köln - Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt - Union Berlin, Werder Bremen - Wolfsburg in Schalke - Borussia Mönchengladbach. Krog se bo končal v nedeljo z obračuni Hoffenheim - Mainz, Hertha - Bayer Leverkusen in Freiburg - Augsburg. Bundesliga, 19. marec, izid: Arminia Bielefeld – RB Leipzig 0:1 (0:0)

Sabitzer 46.

Kevin Kampl je igral do 87. minute