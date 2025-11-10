Snežni metež in mojstrovina v finalu kanadskega prvenstva

Ob začetku tekme je termometer v Ottawi kazal –8 stopinj Celzija, razmere pa so se med tekmo le še slabšale. Dvoboj so morali večkrat prekiniti, da so odstranili sneg z igrišča. Črte so čistili vsakih 15 minut, medtem pa so vratarji kar z lopatami odstranjevali sneg iz svojega kazenskega prostora. Obračun je ob izidu 1:1 šel v podaljške, pred dodatnimi 30 minutami igre pa so sneg odstranjevali celo s plugom.

Fraser Aird je Cavalry FC iz Calgaryja popeljal v vodstvo z enajstmetrovke v 33. minuti, kar je v slogu Didierja Drogbaja proslavil z zdrsom po kolenih po snegu, pri čemer so ga domači navijači obsuli s kepami.

Sedem minut pozneje je sledil trenutek čarovnije. 23-letni David Rodríguez je z akrobatskim udarcem s škarjicami izenačil. Isti igralec je v 107. minuti z lobom čez vratarja Marca Carduccija zadel še za zmago svoje ekipe.