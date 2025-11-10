Svetli način
Snežni metež in mojstrovina v finalu kanadskega prvenstva

Ottawa , 10. 11. 2025

J.B.
V Kanadi so finalno tekmo domačega prvenstva zaznamovale naravnost polarne razmere. V hudem snežnem metežu in temperaturah krepko pod lediščem prostora za umiranje v lepoti ni bilo, kljub temu pa je odločilno tekmo na stran Atletica Ottawe prevesila mojstrovina, ki jo redko vidimo tudi v najboljših prvenstvih.

Ob začetku tekme je termometer v Ottawi kazal –8 stopinj Celzija, razmere pa so se med tekmo le še slabšale. Dvoboj so morali večkrat prekiniti, da so odstranili sneg z igrišča. Črte so čistili vsakih 15 minut, medtem pa so vratarji kar z lopatami odstranjevali sneg iz svojega kazenskega prostora. Obračun je ob izidu 1:1 šel v podaljške, pred dodatnimi 30 minutami igre pa so sneg odstranjevali celo s plugom. 

Fraser Aird je Cavalry FC iz Calgaryja popeljal v vodstvo z enajstmetrovke v 33. minuti, kar je v slogu Didierja Drogbaja proslavil z zdrsom po kolenih po snegu, pri čemer so ga domači navijači obsuli s kepami.

Sedem minut pozneje je sledil trenutek čarovnije. 23-letni David Rodríguez je z akrobatskim udarcem s škarjicami izenačil. Isti igralec je v 107. minuti z lobom čez vratarja Marca Carduccija zadel še za zmago svoje ekipe. 

V Mehiki rojeni Rodríguez je po tekmi priznal, da do prihoda v klub februarja ni imel nobenih izkušenj s snegom. "Ko sem prišel v garderobo in zagledal, da sneži, sem si rekel, da bo danes dober dan," se mu je smejalo po velikem uspehu. 

"Ta večer se zdi kot iz sanj. Ali igramo na pesku, snegu ali luni, ta ekipa bo zmagala," pa je dodal vratar zmagovalne ekipe Nathan Ingham.

Kanadska Premier League je nastala leta 2017, Atletico Ottawa pa je del franšize španskega velikana Atletico Madrida in deluje od leta 2020. To je bil njen prvi naslov prvaka. 

nogomet kanada Atletico Ottawa Cavalry FC
wsharky
10. 11. 2025 11.58
če bi igrali v takem vremenu v Zoranovih Stožicama, si zelenica še 5 let ne bi opomogla, no tudi aktualna zelenica, baje ne zdrži dveh tekem in potrebuje tedensko obnovo
