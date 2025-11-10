Snežni metež in mojstrovina v finalu kanadskega prvenstva

- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Ob začetku tekme je termometer v Ottawi kazal –8 stopinj Celzija, razmere pa so se med tekmo le še slabšale. Dvoboj so morali večkrat prekiniti, da so odstranili sneg z igrišča. Črte so čistili vsakih 15 minut, medtem pa so vratarji kar z lopatami odstranjevali sneg iz svojega kazenskega prostora. Obračun je ob izidu 1:1 šel v podaljške, pred dodatnimi 30 minutami igre pa so sneg odstranjevali celo s plugom.
Fraser Aird je Cavalry FC iz Calgaryja popeljal v vodstvo z enajstmetrovke v 33. minuti, kar je v slogu Didierja Drogbaja proslavil z zdrsom po kolenih po snegu, pri čemer so ga domači navijači obsuli s kepami.
Sedem minut pozneje je sledil trenutek čarovnije. 23-letni David Rodríguez je z akrobatskim udarcem s škarjicami izenačil. Isti igralec je v 107. minuti z lobom čez vratarja Marca Carduccija zadel še za zmago svoje ekipe.
V Mehiki rojeni Rodríguez je po tekmi priznal, da do prihoda v klub februarja ni imel nobenih izkušenj s snegom. "Ko sem prišel v garderobo in zagledal, da sneži, sem si rekel, da bo danes dober dan," se mu je smejalo po velikem uspehu.
"Ta večer se zdi kot iz sanj. Ali igramo na pesku, snegu ali luni, ta ekipa bo zmagala," pa je dodal vratar zmagovalne ekipe Nathan Ingham.
Kanadska Premier League je nastala leta 2017, Atletico Ottawa pa je del franšize španskega velikana Atletico Madrida in deluje od leta 2020. To je bil njen prvi naslov prvaka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.