Kanadski raper Drake rešil italijanskega prvoligaša pred bankrotom

Beneški nogometni klub Venezia se je v sezoni 2022/23 znašel na robu bankrota, potem ko so intenzivno vlagali v okrepitve ekipe, da bi ohranili obstanek v italijanski drugi ligi. Bili so na robu bankrota in izpada v najnižji razred profesionalnega nogometa v Italiji, v Serie D, a zgodba je dobila preobrat. Vmešal se je kanadski superzvezdnik Drake in beneški klub je 'splaval'. Še več, v lanski sezoni je 'priplul' v elitno Serie A.

V upanju, da se izognejo izpadu v Serie C, je klub v omenjeni sezoni podpisal pogodbe z več kot 30 nogometaši. Obsežna finančna poraba je močno obremenila finančno stanje kluba, kar jih je prisililo v prodajo igralcev, da bi zbrali nujno potrebna sredstva in se izognili še globljemu padcu v Serie D. V tem ključnem trenutku se je solastnik kluba Brad Katsuyama obrnil na Matteja Babela, vodjo blagovne znamke glasbenika Aubreya Drakea Grahama, ki je na glasbeni sceni znan kot Drake, in mu predstavil težavno situacijo kluba. Drake se je hitro odzval in bil pripravljen finančno podpreti klub.

Drake ima pod palcem več kot 250 milijonov evrov. FOTO: Profimedia icon-expand

V intervjuju za italijanski časnik GQItalia je Babel pojasnil podrobnosti dogovora: "Brad, solastnik Venezie in moj dober prijatelj, me je poklical in zelo preprosto predstavil težavo: Venezia mora v nekaj tednih zbrati 10 milijonov evrov, v naslednjih nekaj mesecih pa še dodatnih 30 milijonov evrov, sicer se klub sooča z bankrotom."

Član kluba iz Benetk je tudi slovensko nogometaš Domen Črnigoj FOTO: AP icon-expand

"Benetke so čarobno mesto, Venezia pa klub s posebno zgodovino. Po pogovoru z Drakom in pozneje z Bradom smo podrobno preučili, kako bi lahko pomagali. V dveh tednih smo sklenili dogovor in zagotovili sredstva za izplačilo plač ter preprečitev bankrota," je še dodal vodja blagovne znamke enega najpopularnejših glasbenikov na svetu.

Drakova finančna podpora je bila ključna za Leve z Lidoja, ki so v sezoni 2023/24 v Serie B dosegli tretje mesto in si zagotovili napredovanje v 'play-offu' za uvrstitev v elitno Serie A.