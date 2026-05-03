Nogomet

Kanarčki proti Muri naredili velik korak proti drugemu mestu

Murska Sobota, 03. 05. 2026 18.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Koper

Nogometaši Kopra so v 33. krogu Prve lige v gosteh premagali Muro z 1:0. Koprčani so z 18. zmago v sezoni storili še en velik korak h končnemu drugemu mestu. Z enakim številom odigranih tekem imajo zdaj pet točk naskoka pred Bravom, Maribor pa zaostaja 11 točk.

Osmouvrščena Mura po še sedmem porazu na zadnjih osmih tekmah proti Kopru ostaja pri 25 točkah in ima s tem štiri prednosti pred Primorjem, ki je deveto. Začetek dvoboja je minil ob terenski premoči domačih, medtem ko je Koper deloval malce zaspano. Prvi nevaren strel so Muraši sprožili v 15. minuti, ko je Sacha Komljenović z leve strani z desnico zavrtinčil žogo, a je bil Metod Jurhar v vratih kanarčkov dovolj pozoren.

Koper je bil bolj kot ne nenevaren, nato pa je po enem od redkih izletov v osrčje kazenskega prostora domačih s prefinjenim strelom preko vratarja v 25. minuti z leve strani zadel Josip Iličić. Mura je odgovorila pet minut kasneje, potem ko je Alena Korošca z lepo podajo našel Nino Kouter, a si jo je Korošec slabše ustavil, nato pa zdrsel v vratarja Metoda Jurharja, zaradi česar je bil kasnejši zadetek Federica Rosa razveljavljen.

Leo Rimac
Leo Rimac
FOTO: NK Koper

Komljenović je nato precej manj nevarno poskusil še iz težjega položaja v 36. minuti, z izjemo ne posebej nevarnih strelov z glavo na obeh straneh pa prvi polčas ni več ponudil ničesar. V drugem polčasu pravega razburjenja sprva ni bilo, je pa po polovici drugega dela nase opozoril Leo Rimac, ki je prejel podajo v kazenskem prostoru, lepo preigral svojega čuvaja, vendar je nato njegov strel ubranil Žiga Fermišek.

Domači so resda poskušali narekovati ritem, toda veliko priložnosti si do zadnjih minut niso priigrali. Nato pa je v 88. minuti iz ogromne oddaljenosti poskusil Kristjan Trdin in skorajda s 30 m presenetil Jurharja v koprskih vratih. Nekaj trenutkov kasneje je bil malce bližje vratom branilec Matija Boben, a žogo poslal daleč čez gol. Rezervist Niko Kasalo je v sodnikovem dodatku po prodoru najprej poskusil po tleh, vendar je streljal naravnost v gostujočega vratarja.

Isti igralec je nato minuto kasneje poskusil še z volejem, toda zgrešil cilj, zaradi česar se rezultat po Iličićevi mojstrovini ni več spremenil. Koper bo v naslednjem krogu v soboto gostil Aluminij, Mura pa bo na derbiju začelja gostovala pri Primorju v pomembnem obračunu za osmo mesto, ki prinaša obstanek v ligi. Deveto vodi v dodatni tekmi.

Izidi slovenske Prve lige, 3. maj:

Mura - Koper 0:1 (0:1)

prva liga koper mura 33. krog josip iličić

Priporoča
