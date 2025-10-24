Svetli način
Kandidat za župana New Yorka bi nižal cene vstopnic za mundial

New York , 24. 10. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 43 minutami

Objava cen vstopnic za prihajajoče svetovno prvenstvo v Severni Ameriki je med navijači dvignila ogromno prahu. V primerjavi s prejšnjim mundialom v Katarju so se v povprečju podražile za skoraj 500 odstotkov. Politiko Fife je nedavno kritiziral tudi prvi kandidat za newyorškega župana Zohran Mamdani, ki pravi, da Fifa iz nogometa izključuje nižje sloje.

Zohran Mamdani pravi, da Fifa s svojo politiko ogroža ljudi, ki delajo nogomet tako poseben.
Zohran Mamdani pravi, da Fifa s svojo politiko ogroža ljudi, ki delajo nogomet tako poseben. FOTO: Profimedia

"Takšna politika Fife ogroža prav tiste ljudi, ki nogomet delajo tako poseben.V našem boju, da naredimo najdražje mesto v Ameriki bolj dostopno, se ne borimo samo za stanovanja, otroško varstvo in javni prevoz. Gre tudi za trenutke, ki Newyorčanom prinašajo veselje – med njimi bo tudi svetovno prvenstvo prihodnje leto," je v intervjuju za The Athletic izpostavil županski kandidat iz vrst demokratov. 

Najcenejše vstopnice za svetovno prvenstvo prihodnje leto se začnejo pri 60 dolarjih oziroma 52 evrih, kar je približno petkrat več, kot je stala najcenejša vstopnica za SP v Katarju pred štirimi leti. Pri tem gre izpostaviti 

"Pogovarjal sem se z več Newyorčani, ki so poskušali kupiti vstopnice, in težava ni bila samo v tem, da so bile neverjetno drage, ampak tudi v popolnem kaosu samega sistema. Nujno potrebujemo več jasnosti in več zaveze, da bo to prvenstvo namenjeno ljudem, ki tukaj živijo," je nadaljeval Zohran Mamdani in nato izpostavil za mnoge ključno problematiko sodobnega nogometa. 

"Stabilne prihodnosti nogometa ne moremo zgraditi z izključevanjem delavskega razreda iz stadionov."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Povsem nelogičen poziv Fife navijačem

Doslej ni nobenih znakov, da bi bila Fifa pripravljena uvesti kakršnekoli večje spremembe. Heimo Schirgi, operativni direktor svetovnega prvenstva 2026, je navijačem denimo svetoval, naj si vstopnice zagotovijo čim prej, da se izognejo višjim cenam.

Pri tem pa je seveda pozabil, da navijači, čeprav se je prodaja vstopnic že začela, še ne morejo vedeti, kje in kdaj bodo njihove reprezentance sploh igrale. Žreb skupin bo namreč potekal šele 5. decembra. 

Za finale skoraj dva tisoč evrov

Fifa ob začetku prodaje vstopnic cenika sploh ni javno razkrila, ampak so to kmalu zatem storili navijači, ki so imeli srečo na žrebu vstopnic. 

Vstopnice so razdeljene v štiri kategorije, pri čemer za prvo tekmo v ZDA stanejo med 515 in 2056 evri. Za primerjavo – na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju so vstopnice za otvoritveno tekmo stale med 51 in 569 evri.

Najcenejša vstopnica za finale stane približno 1868 €, najdražja pa okoli 5520 €. Za nekatere tekme v zgodnji fazi turnirja – na manj prestižnih lokacijah – so na voljo tudi vstopnice po okoli 55 €, pri čemer pa velja poudariti, da gre za zelo majhen delež sedežev na stadionu.

Kot še poroča The Athletic, bo FIFA na svoji uradni platformi za preprodajo vstopnic zaračunala dodatnih 15 odstotkov tako kupcu kot prodajalcu, da bi se izognila preprodaji vstopnic na "nepooblaščenih straneh".

