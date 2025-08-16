Svetli način
Nogomet

Kane in Diaz poskrbela, da superpokalna lovorika potuje na Bavarsko

Stuttgart, 16. 08. 2025 23.35 | Posodobljeno pred 7 dnevi

STA , A.V.
Nogometaši Bayerna Münchna so z zmago proti gostitelju tekme Stuttgartu z 2:1 osvojili nemški superpokal. Za Bavarce je to enajsti superpokalni naslov, prvi po 2022, ki od letos nosi ime njihove legende Franza Beckenbauerja.

Za zmagovalce, ki so v zadnjih dneh ostali brez Kingsleyja Comana in ga za 25 milijonov evrov poslali v Al Nasr, sta zadela dosegla Harry Kane v 18. minuti in nova 70-milijonska okrepitev iz Liverpoola Luis Diaz sredi drugega polčasa, častni zadetek za domačine pa je v sodnikovem podaljšku zabil Jamie Leweling.

Stuttgart, ki je danes potrdil prihod napadalca Tiaga Tomasa iz Wolfsburga za 13 milijonov evrov, je drugič zaporedoma igral v finalu, lani je izgubil proti Bayer Leverkusnu, tako da ostaja pri enem naslovu iz 1992.

Nemški superpokal, izid tekme:
Stuttgart - Bayern München 1:2 (0:1)

RUBEŽ
17. 08. 2025 09.17
Bravo, brez pretirsnega naprezanja in prva lovorika je pod streho. Bravo, Bayern. Ko se r vrne še Musiala...
