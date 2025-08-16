Kane in Diaz poskrbela, da superpokalna lovorika potuje na Bavarsko

Za zmagovalce, ki so v zadnjih dneh ostali brez Kingsleyja Comana in ga za 25 milijonov evrov poslali v Al Nasr, sta zadela dosegla Harry Kane v 18. minuti in nova 70-milijonska okrepitev iz Liverpoola Luis Diaz sredi drugega polčasa, častni zadetek za domačine pa je v sodnikovem podaljšku zabil Jamie Leweling.
Stuttgart, ki je danes potrdil prihod napadalca Tiaga Tomasa iz Wolfsburga za 13 milijonov evrov, je drugič zaporedoma igral v finalu, lani je izgubil proti Bayer Leverkusnu, tako da ostaja pri enem naslovu iz 1992.
Nemški superpokal, izid tekme:
Stuttgart - Bayern München 1:2 (0:1)
