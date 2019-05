Kane kljub poškodbi na seznamu angleške reprezentance

Na seznamu 27 nogometašev angleške reprezentance za finalni turnir Lige narodov se je pojavilo tudi ime kapetana Harryja Kana. Selektorja Anglije Garetha Southgatapo osvojenem četrtem mestu na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji čaka nov velik izziv na zaključnem turnirju Lige narodov, ki ga bo gostila Portugalska.

KANE

Southgate očitno želi računati tudi na prvega strelca minulega mundiala in zvezdnika Tottenhama, ki pa še ni povsem okreval po poškodbi gležnja, zaradi katere je izpustil dramatičen pohod Spursov v finale Lige prvakov, kjer jih čaka Liverpool. Selektor "treh levov" bo moral seznam skrčiti na končnih 23 imen pet dni pred finalom Lige prvakov, ki si ga boste lahko 1. junija (ob 20. uri) ogledali samo na POP TVin VOYO.

Pušča odprta vrata

"Dela na tem, da bi bil pripravljen za njihov finale, mi pa bomo moral v resnici počakati na to, kako bo vse skupaj napredovalo," je o pripravljenosti Kana na četrtkovi novinarski konferenci povedal Southgate. "Jasno je, da gre za igralca, ki bi mu želeli ponuditi vse možnosti. Njegova statistika zabijanja golov je fenomenalno visoka in je kapetan ekipe. Ta vrata puščamo odprta in videli bomo, kakšen bo napredek."

Southgatu sive lase seveda povzroča tudi dejstvo, da bosta finale Lige prvakov odigrali dve angleški moštvi, zato bo lahko s številnimi varovanci opravil praktično le en trening pred prvo tekmo zaključnega turnirja.

Po Hudsonu-Odoiju huje poškodovan še Loftus-Cheek

"Realistično teh fantov na igrišču ne bom imel do torka pred četrtkovo tekmo. To ni lahka situacija, jasno. A vračam se k dejstvu, da imamo odlično ekipo, odlično konkurenco za mesta v ekipi in vedno smo se morali prilagoditi," še pravi Southgate.

S seznama je seveda odpadel talentirani Chelseajev vezist Ruben Loftus-Cheek, ki si je ob zmagi modrih na prijateljski tekmi z ekipo New England Revolution (3:0) strgal Ahilovo tetivo. Loftus-Cheekov klubski soigralec in še en biser angleškega nogometa Callum Hudson-Odoi bi bil prav tako zraven, a je le nekaj dni prej utrpel podobno poškodbo.

"Sinoči sem šel v posteljo z Loftus-Cheekom v ekipi, igral je briljantno, zdaj pa ga ne bo v velikem evropskem finalu, ki bo za nas velika priložnost. Zelo je napredoval v zadnjih nekaj mesecih, igral je z veliko samozavesti. Res sem razočaran zanj,"je še pristavil angleški selektor.

V ekipi so tudi Nathan Redmond, ki ga verjetno čaka drugi nastop v dresu z državnim grbom, Southgate pa je vpoklical tudi njegovega soigralca iz Southamptona Jamesa Warda-Prowsa. Liverpoolov branilec Joe Gomez, napadalec Manchester Uniteda Jesse Lingard in vezist Tottenhama Harry Winks se vračajo v ekipo, potem ko si izpustili zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na Euru 2020 proti Češki in Črni gori.

PARI