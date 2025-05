Kane le dočakal prvo lovoriko, Müller pomahal v slovo

Vodilni možje Bayerna so Thomasu Müllerju v znak hvaležnosti podarili fotografijo, na kateri pozira skupaj z vsemi lovorikami, ki jih je osvojil od leta 2009, ko je debitiral za prvo moštvo. Osvojil jih je neverjetnih 34, od tega tudi dva naslova Lige prvakov, kar 13-krat je bil najboljši v nemški Bundesligi. Skupno je za Bayern na 750 tekmah dosegel 248 golov in dodal še 274 asistenc.

Müller zapušča Allianz Areno, potem ko ni dobil podaljšanja pogodbe. Za zdaj še ni znano, ali bo pri 35 letih sploh nadaljeval z igranjem nogometa na vrhunski ravni. "Nisem žalosten. Veselim se stvari, ki so pred mano, čeprav zagotovo ne bo niti pol tako dobro, kot je bilo doslej. Vedeli smo, da bo ta trenutek enkrat prišel. To je težek trenutek, a obenem tudi lep," je navijače, ki so mu pred začetkom tekme namenili posebno koreografijo, nagovoril Müller.

Bistveno bolj sladko je bilo veselje za Harryja Kana, ki je pri 31 letih le dočakal prvo lovoriko, potem ko je lani z Bayernom ostal brez vsega – domači naslov je Bavarcem speljal Bayer iz Leverkusna. Dolgoletni član Tottenhama je po tekmi, ki jo je Bayern dobil z 2:0, povedal, da je dvig lovorike neverjeten občutek, na katerega je bilo vredno tako dolgo čakati.

Kot na Bavarskem veleva tradicija, so ga soigralci med proslavljanjem polili s pivom. "Dolgo sem čakal na to. Zagotovo mi to pomeni veliko več kot individualne nagrade. To mi je manjkalo. Čutil sem breme in zdaj ga ni več," si je oddahnil Müller, ki je na družbenih omrežjih nato pomenljivo zapisal le: "Kakšen občutek."